Fiamme in un’azienda di materiale elettronico di Cortona

Nessuna persona è stata coinvolta, mentre ingenti danni sono stati provocati dalle fiamme e dal fumo ma sono stati limitati dall'intervento dei vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
Fiamme in un'azienda di materiale elettronico di Cortona
Fiamme in un'azienda di materiale elettronico di Cortona (foto vigili del fuoco)
CORTONA – Incendio nel reparto di produzione e stoccaggio di un’azienda di materiale elettronico a Cortona. 

Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo che sono intervenute con quattro squadre da Cortona, Arezzo e Castiglion del Lago, per un totale di 20 unità e 7 mezzi che hanno spento le fiamme ed evitato che l’incendio coinvolgesse altre parti dell’azienda.

Nessuna persona è stata coinvolta, mentre ingenti danni sono stati provocati dalle fiamme e dal fumo. Sul posto personale sanitario del 118, carabinieri e polizia municipale.

