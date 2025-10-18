Fiamme in un’azienda di materiale elettronico di Cortona

Getting your Trinity Audio player ready...

CORTONA – Incendio nel reparto di produzione e stoccaggio di un’azienda di materiale elettronico a Cortona.

Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo che sono intervenute con quattro squadre da Cortona, Arezzo e Castiglion del Lago, per un totale di 20 unità e 7 mezzi che hanno spento le fiamme ed evitato che l’incendio coinvolgesse altre parti dell’azienda.

Nessuna persona è stata coinvolta, mentre ingenti danni sono stati provocati dalle fiamme e dal fumo. Sul posto personale sanitario del 118, carabinieri e polizia municipale.