Influenza aviaria, un focolaio anche in provincia di Arezzo

AREZZO – A seguito degli accertamenti diagnostici effettuati su campioni provenienti da un allevamento familiare nel Comune di Subbiano, è stata confermata la positività al virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (H5N1).
Le analisi sono state eseguite dal Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Il Dipartimento della prevenzione della Asl Toscana sud est ha immediatamente attivato le procedure previste dalle normative nazionali ed europee per contenere la diffusione della malattia.
È stato disposto l’abbattimento in sicurezza dei volatili presenti nell’allevamento interessato, secondo i protocolli sanitari vigenti.