Nasconde sette chili di hashish e marijuana nell’auto: in manette

AREZZO – Aveva sette chili di hashish e marijuana nel bagagliaio dell’auto: arrestato.

Era la tarda mattinata del 2 aprile quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle, durante il servizio di vigilanza stradale sull’Autostrada del Sole, ha proceduto al controllo di una Mercedes Classe A con a bordo il solo conducente, un ragazzo di 27 anni in viaggio verso nord.

Da subito l’uomo è apparso agli agenti eccessivamente ansioso per quello che doveva essere un normale controllo amministrativo, anche perché, all’apparenza non aveva niente da temere, perché in regola sia con la patente di guida sia con i documenti dell’autovettura.

All’apparenza, perché, approfondito il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto, nello zaino, 5mila euro in contanti tanto da insospettirli e determinarli a effettuare la perquisizione del veicolo.

A quel punto il motivo dell’agitazione è stato svelato: sotto il sedile anteriore del passeggero era stato ricavato un doppiofondo con un sistema elettrico di apertura che veniva azionato compiendo una precisa serie di operazioni in sequenza utilizzando i diversi comandi dell’autovettura; all’interno 7 chili di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, parte dei quali confezionati in modo da somigliare a pacchetti di caramelle.

L’uomo è stato arrestato, condotto in carcere ad Arezzo e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.