Nel capannone il laboratorio per lo spaccio: in manette due uomini

AREZZO – L’ultimo dell’anno gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, all’esito di un servizio volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno arrestato un 45enne italiano ed un cittadino albanese di 40 anni per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

Gli operatori della polizia, nel corso di un servizio in abiti civili, hanno notato alcuni movimenti sospetti posti in essere da un’auto nel centro cittadino. Il veicolo era condotto da un soggetto albanese noto agli investigatori. Gli agenti hanno deciso così di intraprendere un servizio di pedinamento. Spingendosi poco fuori città, l’autovettura è giunta nei pressi di un annesso agricolo dove il passeggero è stato fatto scendere per poi scavalcare una staccionata e recarsi all’interno di un capannone. Ne usciva poco dopo con al seguito una busta di colore bianco. A quel punto, notati tali movimenti sospetti, le pattuglie della Squadra Mobile hanno deciso di sottoporre ad un controllo gli occupanti del veicolo. All’interno della busta prelevata poco prima dal capannone da parte del passeggero italiano venivano rinvenuti dagli agenti di polizia 15 sacchetti in cellophane contenenti circa 450 grammi di cocaina pura, mentre nelle tasche del cittadino albanese venivano rinvenuti 1500 euro in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione è stata estesa al capannone in uso ai due soggetti fermati ed all’interno dello stesso è stato scoperto un vero e proprio laboratorio dello spaccio con una pressa professionale, bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Tutti elementi indiziari che andavano a corroborare, unitamente al quantitativo di stupefacente sequestrato al cittadino italiano e al denaro contante trovato indosso al cittadino albanese, la finalità di spaccio della condotta posta in essere dai due fermati.

Notiziato il pm di turno alla procura di Arezzo, il tutto è stato debitamente posto sotto sequestro dagli operatori della Squadra Mobile e i due uomini sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli stessi, una volta condotti in Questura per gli adempimenti di rito, sono stati poi messi a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida dell’arresto.

All’esito del giudizio direttissimo celebrato nella giornata odierna gli arresti sono stati convalidati e per i due soggetti ed è stata applicata dal giudice la misura cautelare degli arresti domiciliari.