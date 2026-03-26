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Neve al passo della Consuma: doppio intervento dei vigili del fuoco

Un'auto e un mezzo pesante ieri notte sono rimasti bloccati a causa delle condizioni della strada w sono stati soccorsi

Cronaca
REDAZIONE
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Neve al Passo della Consuma (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

PRATOVECCHIO STIA – Vigili del Fuoco di Arezzo distaccamento volontari di Pratovecchio sono intervenuti questa notte, alle 3 circa, nel passo della Consuma per soccorrere una donna che era rimasta bloccata con la propria auto a causa della neve che aveva interessato la zona. La ragazza è stata recuperata dai vigili del fuoco intervenuti e accompagnata alla propria abitazione.

Poco dopo la stessa squadra è intervenuta per un camion rimasto bloccato sempre per la neve nella strada della Consuma. I vigili del fuoco intervenuti hanno liberato la strada mettendo in sicurezza il mezzo pesante in un’area di sosta.

© Riproduzione riservata

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