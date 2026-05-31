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Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: centauro in ospedale

Coinvolto nell'incidente un motociclista di 54 anni sulla strada provinciale Marecchia nel comune di Sansepolcro

Cronaca
REDAZIONE
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Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: centauro in ospedale (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

SANSEPOLCRO – I vigili del fuoco del comando di Arezzo con la squadra della sede distaccata di Sansepolcro sono intervenuti ieri (30 maggio) per un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di 54 anni sulla strada provinciale Marecchia nel comune di Sansepolcro.

Il personale ha collaborato con i sanitari alla stabilizzazione ed al trasporto della vittima in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo.

Successivamente e stato recuperato il motoveicolo e messo in sicurezza lo scenario.
Sono intervenuti anche la polizia municipale e il personale sanitario con l’ausilio di Pegaso, di cui non c’è stato bisogno, per quanto di loro competenza.

© Riproduzione riservata

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