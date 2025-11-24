12.6 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salvati dai vigili del fuoco due ragazzi sorpresi dalla piena del torrente Singerna

Sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici del comando di Arezzo e l'elicottero Drago che ha recuperato i due malcapitati

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Salvati dai vigili del fuoco due ragazzi sorpresi dalla piena del torrente Singerna
Salvati dai vigili del fuoco due ragazzi sorpresi dalla piena del torrente Singerna (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PIEVE SANTO STEFANO – Paura a Montedoglio, frazione di Pieve Santo Stefano per due ragazzi rimasti bloccati nel torrente Singerna per l’improvviso innalzamento delle acque.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici del comando dei vigili del fuoco di Arezzo e l’elicottero Drago che ha raggiunto e recuperato i due malcapitati, sorpresi dall’onda di piena del torrente.

Sul posto anche personale del 118 che ha preso in cura per un controllo i due ragazzi. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.6 ° C
13.3 °
10.9 °
77 %
2.1kmh
40 %
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1608)ultimora (1506)sport (52)demografica (50)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati