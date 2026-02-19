9.9 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontro fra un’auto e un motorino ad Arezzo, gravi due minorenni

L'ncidente ieri sera (18 febbraio) a Capolona: i feriti sono stati trasportati in codice rosso in elisoccorso alle Scotte di Siena

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

AREZZO – Incidente a Capolona, dove un violento scontro tra un’auto e un motorino ha fatto temere il peggio per due giovanissimi. L’allarme alla centrale del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato ieri sera intorno alle 19,30 di ieri (18 febbraio), mobilitando immediatamente un imponente dispiegamento di mezzi in via Di Vittorio.

La dinamica dell’impatto, avvenuto in un orario di traffico ancora intenso, ha subito palesato la gravità della situazione. Ad avere la peggio sono stati i due minorenni che viaggiavano in sella al ciclomotore: le loro condizioni sono apparse critiche fin dai primi istanti, tanto da richiedere l’attivazione della massima urgenza.

Sul posto sono confluite l’ambulanza infermierizzata di Subbiano, l’automedica di Arezzo e un mezzo Blsd della Misericordia di Arezzo. Tuttavia, vista la delicatezza del quadro clinico e l’età dei feriti, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2. Il velivolo è atterrato poco lontano dal luogo del sinistro per caricare i due ragazzi e trasportarli in volo, in codice rosso verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Mentre l’equipe medica delle Scotte si è presa cura dei due minori, le forze dell’ordine sono rimaste a lungo in via Di Vittorio per i rilievi di rito necessari a stabilire le responsabilità e l’esatta traiettoria dei due mezzi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.9 ° C
11.2 °
8.2 °
72 %
2.6kmh
20 %
Ven
13 °
Sab
16 °
Dom
15 °
Lun
15 °
Mar
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1471)ultimora (1298)sport (70)Eurofocus (54)demografica (49)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati