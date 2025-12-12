9.9 C
Firenze
sabato 13 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scontro tir – furgone in autostrada: grave un uomo di 57 anni

L'incidente ieri sera in A1 all'altezza di Monte San Savino: il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
L'incidente in A11 (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MONTE SAN SAVINO – È grave un uomo di 57 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi di Firenze dopo un incidente di ieri sera (11 dicembre) poco dopo le 23 che ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante sulla A1, in corsia nord al chilometro 349.

Sul posto, intorno alle 23,11 di ieri (11 dicembre) sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, la Blsd della Misericordia di Arezzo, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Dopo le verifiche delle condizioni di salute l’uomo, conducente del furgone, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.9 ° C
13.5 °
9.3 °
85 %
0.6kmh
0 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
13 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1401)ultimora (1280)sport (61)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati