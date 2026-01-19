Si ribalta con l’auto e colpisce la colonnina del metano, paura a Castiglion Fiorentino

CASTIGLION FIORENTINO – Poco dopo le 19 di ieri (18 gennaio) una squadra dei vigili del fuoco del comando di Arezzo è intervenuta nel Comune di Castiglion Fiorentino a seguito di un grave incidente stradale che ha destato forte preoccupazione tra i residenti. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti prontamente sul posto, è uscita di strada terminando la sua corsa contro una colonnina del gas metano. L’urto ha causato il danneggiamento della struttura, rendendo necessarie immediate misure di sicurezza per prevenire fughe di gas e mettere in sicurezza l’intera area interessata.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse e hanno visto una stretta collaborazione tra i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con estrema precisione per estrarre il conducente dalle lamiere dell’abitacolo, garantendo nel contempo la protezione necessaria vista la presenza della conduttura del gas compromessa. Una volta liberato, le condizioni del ferito hanno indotto il personale medico a richiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che è atterrato poco lontano per trasportare d’urgenza l’uomo verso il presidio ospedaliero più idoneo.

L’area è stata presidiata a lungo per consentire il ripristino dell’impianto del gas e i rilievi di rito necessari a ricostruire la dinamica del sinistro. L’intervento si è concluso con la bonifica della sede stradale, mentre i militari dell’Arma hanno gestito la viabilità, pesantemente rallentata per tutta la durata delle operazioni.