Getting your Trinity Audio player ready...

SANSEPOLCRO – Si ribalta nel fuori strada con l’auto ad Anghiari sulla Senese Aretina.

È intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro per l’incidente stradale. Il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava ribaltandosi su un fianco a bordo strada. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco due occupanti erano già usciti autonomamente dall’auto ed erano già in cura al personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza.

Feriti due uomini di 83 e di 47 anni portati in codice giallo a Sansepolcro. Sono intervenute le ambulanze infermierizzate di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano e i carabinieri.

L’intervento ha permesso la messa in sicurezza dell’autovettura, isolandola elettricamente e verificando che non vi fossero fuoriuscite di liquido combustibile e di gas metano.