Tragedia a Sansepolcro: anziano annega nelle acque del Lago Azzurro

Getting your Trinity Audio player ready...

SANSEPOLCRO – Tragedia a Sansepolcro, dove un uomo è morto annegato nelle acque del Lago Azzurro, in località Gragnano.

La vittima, un pescatore di circa 80 anni, per cause ancora da chiarire è finita in acqua mentre si trovava lungo le sponde del bacino.

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Sansepolcro è intervenuto per il soccorso, con il supporto dell’elicottero Drago che ha calato gli elisoccorritori per recuperare l’uomo.

Una volta portato a riva, è stato affidato al personale sanitario, che purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica.

L’episodio ha destato profonda impressione nella comunità, scossa da una morte improvvisa avvenuta in un luogo solitamente frequentato per momenti di svago e relax.