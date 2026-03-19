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Via cosmetici e prodotti da un supermercato per 1800 euro: arrestati in tre

Sono stati fermati in un posto di controllo e nell'auto custodivano la merce appena trafugata: attendono in camera di sicurezza l'udienza di convalida

Cronaca
REDAZIONE
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Via cosmetici e prodotti da un supermercato per 1800 euro: arrestati in tre (foto carabinieri)
1 ' di lettura

CORTONA – I carabinieri della compagnia di Cortona hanno arrestato tre persone di origine georgiana, dei quali due residenti a Napoli e la terza senza fissa dimora, in quanto ritenuti responsabili di aver trafugato da un supermercato di Castiglion Fiorentino cosmetici e prodotti per l’igiene personale, per un valore di circa 1800 euro.

In particolare, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cortona stavano effettuando un posto di controllo lungo la strada regionale 71, quando la loro attenzione è stata attirata da un’autovettura su cui viaggiavano tre persone.

Una volta fermato il mezzo i militari dell’Arma, dal controllo dei documenti, hanno potuto accertare che i tre uomini, di età compresa tra i 26 e i 33 anni, erano tutti conosciuti dalle forze dell’ordine e, pertanto, hanno deciso di perquisire l’autovettura, al cui interno è stata rinvenuta la merce.

I militari a quel punto hanno raggiunto i supermercati che si trovano nel tratto castiglionese della strada regionale accertando, grazie alle telecamere di videosorveglianza che in uno di questi erano entrate le persone sottoposte a controllo.

Resosi conto dell’ammanco della merce il gestore dell’attività ha sporto querela presso la Stazione carabinieri di Castiglion Fiorentino.

Terminati gli accertamenti, i carabinieri di Cortona hanno arrestato i tre per furto aggravato, conducendoli nelle camere di sicurezza delle caserme di Arezzo e Cortona, dove hanno trascorso la notte in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Sono in corso ulteriori indagini da parte della procura del capoluogo aretino, per accertare se i tre uomini abbiano commesso ulteriori colpi in provincia.

L’operazione testimonia la costante attenzione dell’autorità giudiziaria e dell’arma dei carabinieri nel contrasto ai furti.

© Riproduzione riservata

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