CORTONA – Amministrative 2024 Cortona: sfida a cinque per il sindaco.

E’ sfida a cinque per eleggere il sindaco nel Comune in provincia di Arezzo al voto 8 e 9 giugno.

Sfida a cinque in una Cortona Comune over 15mila abitanti, dunque con eventuale ballottaggio.

I cinque sfidanti.

Luciano Meoni, sindaco uscente candidato per il mandato bis, sostenuto da lista Futuro per Cortona e Centrodestra Cortona.

Andrea Vignini, candidato sindaco sostenuto da liste Pd, Movimento 5 Stelle, Cortona Civica.

Verusca Castellani, candidata sindaca lista Uniti per Sinistra a Cortona.

Nicola Carini, candidato sindaco liste Lega Salvini Premier, Carini Sindaco (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati), Alleanza civica Cortona.

Sara Baldetti, candidata sindaca lista Italia Viva.

Luciano Meoni:”Sono ancora una volta a chiedere la vostra fiducia, cercherò come sempre di mettere il massimo impegno, teso alla crescita sociale e economica del nostro territorio. Non ho accettato compromessi che avrebbero leso gli interessi del territorio.

Andrea Vignini: Per decenni il nostro Comune è stato all’avanguardia nelle politiche sociali, mentre i cinque anni di governo della litigiosa maggioranza di Meoni e Carini hanno devastato tutto ciò. Il mio personale impegno è invertire la rotta e indirizzare Cortona verso il welfare del futuro.

Verusca Castellani: “Leggete i programmi per vedere se quanto viene proposto non solo “piace” ma soprattutto se è sostenibile; perché di belle promesse sono piene le campagne elettorali ma vuote le gazzette ufficiali o le programmazioni. Proseguite con l’analisi dei candidati, guardate chi sono, cosa hanno fatto nella vita, e se – come spesso accade – sono già stati amministratori e hanno mai lavorato davvero in vita loro; verificate se sono stati abbastanza presenti e attivi, cosa hanno fatto e cosa hanno proposto nel corso della loro vita politica. Ci vuole un po’ di impegno, ma ne vale la pena: questo voto condizionerà la vita di tutti noi per i prossimi 5 anni e per questo dobbiamo darlo in piena consapevolezza”.

Nicola Carini,Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d’Italia: “ Anche qui a Cortona, dove Fratelli d’Italia ha raggiunto punte del 36%, il nostro impegno rimane quello di sempre: essere al servizio dei cittadini e del territorio, con umiltà e dedizione. Nicola Carini rappresenta la migliore scelta amministrativa in provincia di Arezzo, la più moderata e la più capace di portare un cambiamento reale. Siamo certi che con lui, Cortona tornerà a vivere una positiva esperienza di governo, perché è il sindaco che serve a Cortona. “Nicola – conclude Donzelli – ha fatto una scelta di generosità verso questa città, rinunciando a una posizione comoda per dare a Cortona il futuro che merita”.

Sara Baldetti: “Cari elettori , nei nostri incontri e comunicazioni abbiamo cercato di comunicarvi la nostra visione di Cortona, una rinascita del territorio una vera rivoluzione prima di tutto”. Tra i punti principali del programma: Giovani il futuro politiche per i giovani. Associazioni centralità nel collegamento con la casa comunale. Crescita economica del territorio. Agricoltura marketing territoriale. Sviluppo sostenibile. Mobilità sostenibile. Sociale: assistenza servizi, anziani. Politiche per l’occupazione. Politiche per l’abitazione.