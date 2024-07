Appello dei sindaci del Casentino per ridurre i disagi sulla Sr71

Getting your Trinity Audio player ready...

CASENTINO – Tre sindaci e un unico appello per ridurre al minimo i disagi sulla viabilità della regionale 71 a seguito di tre cantieri con senso unico alternato e un altro possibile lavoro.

I sindaci di Bibbiena, Popppi e Pratovecchio Stia (Vagnoli, Lorenzoni e Santini) hanno deciso di comune accordo di scrivere una lettera ufficiale alla Regione Toscana, in particolare all’assessore Stefano Baccelli, alla Provincia e ai vertici delle forze dell’ordine a livello provinciale, per chiedere di prendere immediate contromisure per diminuire il disagio che stanno vivendo i pendolari, i turisti, i mezzi legati alle attività produttive casentinesi, i cittadini che devono recarsi ad Arezzo per necessità legate alla salute o alla cura e le possibile problematiche che potrebbero avere mezzi di soccorso.

I tre sindaci fanno riferimento anche all’impegno che era stato preso in un tavolo istituzionale relativamente ai sensi unici alternati ovvero al fatto che il lavoro all’altezza di Gravenna non sarebbe stato attivato se non dopo la conclusione dei lavori al viadotto di Rassina.

I primi cittadini raccolgono in questo appello, tutte le richieste dei loro cittadini che, si sono rivolti ai loro sindaci per chiedere con forza una gestione migliore dei cantieri, seppur necessari, per garantire spostamenti più agevoli e necessari verso Arezzo.