AREZZO – Bilancio fine anno giunta Ghinelli: “Arezzo nei contesti europei e internazionali”

La giunta guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli traccia il bilancio di fine anno.

il punto del Comune di Arezzo.

Una ricorrenza speciale ha caratterizzato il 2024 della città di Arezzo e impegnato l’amministrazione e le fondazioni cultura e turismo nella sua programmazione ed organizzazione. L’anno infatti ha segnato il 450esimo anniversario della morte di Giorgio Vasari, al quale a partire dal mese di maggio è stato dedicato un ricco calendario di eventi culminati nella grande mostra internazionale ‘Vasari Il Teatro delle Virtù’ allestita nella Galleria Comunale d’arte contemporanea: con un ospite d’eccezione, il bronzo etrusco della Chimera, tornata in città a fare da custode alle oltre 100 opere esposte. ‘Arezzo la città di Vasari’ è il logo che identifica l’intero calendario di appuntamenti diffusi che hanno contribuito in maniera determinante a consolidare l’immagine di Arezzo come città attrattiva per un numero sempre crescente di visitatori.

Poi la giunta Ghinelli: “Il 2024 è stato anche un anno che ha consolidato la presenza di Arezzo nei contesti europei e internazionali, protagonista di incontri e confronti sui temi di maggiore rilievo e attualità quali la pace e le politiche ambientali. A questo si unisce la presenza nei vari forum e seminari dedicati alla cultura e alla innovazione tecnologica all’interno della rete di Eurocities della quale la città è parte dal 2017.

L’impegno nella promozione del dialogo per la costruzione della pace ha visto ad ottobre la presenza di sindaco Alessandro Ghinelli a Ginevra, al IV Forum dei sindaci promosso dalla Commissione economica per l’Europa dell’ONU. Una plenaria dei primi cittadini del mondo riuniti per elaborare insieme una dichiarazione di risultati che sottolineano il ruolo cruciale delle città nel tracciare la strada verso un futuro di pace e più sostenibile per tutti.

Arezzo è stata tra i protagonisti anche del X Global Forum organizzato a novembre dall’UNAOC, (United Nations Alliance of Civilizations) a Cascais in Portogallo, nell’ambito del quale leader politici, rappresentanti degli Stati, delle regioni e delle città, della società civile e del mondo accademico, intellettuali e giornalisti si sono incontrati per affrontare insieme le questioni globali relative alla pace, alla sicurezza e all’inclusione. La città ha portato il proprio contributo fuori dai propri confini anche sul tema dell’ambiente. Sempre nel mese di novembre il sindaco Ghinelli ha partecipato al Cairo al 12° World Urban Forum (WUF), la principale conferenza mondiale sull’urbanizzazione sostenibile, fondata dalle Nazioni Unite per esaminare il problema del cambiamento climatico e delle sue conseguenze. Al WUF 2024 Ghinelli ha illustrato la posizione dell’organismo di coordinamento delle città dei Paesi del G7 (Urban 7), risultata dalla riunione ministeriale Sviluppo Urbano e Sostenibile dello stesso G7, ovvero l’impegno a sostenere le città nella realizzazione del loro pieno potenziale per una trasformazione urbana sostenibile e resiliente, nelle sue infrastrutture materiali e immateriali, abbracciando le dimensioni ambientale, sociale ed economica dello sviluppo. Una posizione della quale il sindaco si è fatto portavoce anche a Baku nell’ambito di COP 29, nella sessione dedicata al ruolo centrale dei governi locali nel dialogo con il G7 in materia di ambiente.

Riguardo le relazioni bilaterali internazionali, dopo il primo atto della formalizzazione dell’accordo di sister city avvenuto nel marzo del 2023, prosegue la giunta Ghinelli, è stato firmato ad agosto 2024 il gemellaggio tra Arezzo e Burbank, la città californiana della contea di Los Angeles, con la prospettiva di progetti di scambio nel settore delle arti e dello spettacolo.

La cultura, trascinata dalle celebrazioni vasariane, si è confermata protagonista anche nel 2024. Tramite l’attività della Fondazione Guido d’Arezzo, moltissimi sono stati gli appuntamenti, le iniziative e gli eventi che durante l’anno si sono susseguiti, dal ricco programma dell’Estate in Fortezza, alle nuove edizioni dello Youth Music Festival e della stagione concertistica aretina per la direzione del maestro Giovanni Andrea Zanon.

Ma un altro evento di particolare rilevanza ha contribuito a consolidare l’identità di Arezzo come città d’arte anche fuori dai confini nazionali, ovvero la presenza della maestosa Pala Tarlati di Pietro Lorenzetti, conservata nella Pieve di Santa Maria, al Metropolitan Museum di New York, opera tra le più importanti della mostra dedicata all’arte italiana del Trecento. A questo si aggiunge l’esposizione della collezione ORODAUTORE a all’expo Genio Toscano, in corso a San Francisco, iniziativa voluta da Regione Toscana per valorizzare l’eccellenza del patrimonio manifatturiero.

Il 2024 ha confermato il successo della manifestazione più popolare della città, la Giostra del Saracino. E’ stata portata a compimento l’ideazione e registrazione del marchio italiano Giostra del Saracino e della sua visual identity, così come sono state registrate le immagini che identificano la rievocazione storica quali il manifesto disegnato nel 1934 per la Giostra; sono state effettuate ricerche anche presso archivi fotografici esterni all’amministrazione comunale per recuperare documentazione, immagini e video importanti per la tradizione della Giostra del Saracino, e per conservare memoria delle persone che hanno contribuito alla storia della Giostra in epoca moderna. E’ stato inoltre avviato il progetto per rendere fruibile, attraverso una sezione del sito web dedicata, materiale fotografico acquisito dall’Amministrazione e confluito nel Centro di Documentazione.

Costante la presenza sul territorio della Polizia Municipale. Nel corso del 2024 (dati aggiornati al 30 novembre) sono state accertate 214 violazioni nell’esercizio dell’attività da parte della squadra della Polizia amministrativa e 133 sono state le comunicazioni di reato trasmesse all’autorità giudiziaria. Nell’attività di controllo su strada la PM ha in particolare perseguito tutti quei comportamenti che costituiscono un pericolo per la sicurezza delle persone quali il superamento dei limiti di velocità (701 infrazioni contestate direttamente ai trasgressori tramite telelaser), la guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti (10 violazioni), l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida (111 violazioni), il mancato uso delle cinture di sicurezza (173 violazioni). Riguardo le procedure sanzionatorie, le violazioni al Codice della Strada contestate sono state 60.161.

Con oltre 1600 incontri personali, il 2024 segna il nuovo record per l’assessorato alle politiche sociali, sanitarie, educative e della famiglia: un numero, fatto di singole persone, “che sta a significare un modello amministrativo incentrato sull’ascolto, la condivisione ed il rapporto diretto”.

Dovendo tirare le somme questa annualità si è caratterizzata per la messa in campo ed il definitivo rafforzamento di nuovi strumenti strutturali legati ai servizi alla persona, alla sicurezza sociale e alle risposte per le famiglie aretine. In particolare preme ricordare: il potenziamento del servizio sociale grazie al raggiungimento del numero ottimale di 20 assistenti sociali – uno ogni 5mila abitanti- che permette di prendersi cura degli oltre 9mila aretini inseriti nei nostri servizi, l’operatività costante del ‘Tavolo di contrasto alla grave povertà’ in relazione non solo al PNRR ma anche al nuovo progetto ‘Accoglienza 100, tolleranza 0’ in collaborazione con la PM e le Unità di Strada per il continuo presidio del monitoraggio delle persone in situazione di marginalità e per la garanzia della sicurezza sociale e del decoro; lo sportello di mediazione culturale; l’attivazione del nuovo Centro per la famiglia in Via Masaccio che si unisce allo spazio famiglia di Via Garibaldi; il progetto LavorLab per l’accompagnamento al lavoro delle persone svantaggiate; il supporto personalizzato alla mobilità degli studenti con disabilità; i percorsi di sensibilizzazione contro le truffe in collaborazione con le forze dell’ordine e i centri di aggregazione sociale; l’apertura di due nuove sezioni per bambini dai 3 ai 12 mesi che riducono le liste di attesa sotto il 10% nel segmento 0/6 anni e il raggiungimento di liste di attesa zero dai 2 ai 6 anni; il format ‘Genitori protagonisti’ e il progetto Aperimensa per un costante monitoraggio del servizio di refezione scolastica insieme alle famiglie e agli educatori; l’approvazione del nuovo regolamento dei servizi educativi dopo oltre 10 anni che mette al centro sia i diritti di cura delle famiglie che si occupano di un anziano o di un disabile sia il lavoro dei genitori con particolare attenzione a chi lavora in proprio o lontano da casa o con turni molto difficili; i corsi per i Caregiver insieme al terzo settore e nuovi percorsi di sensibilizzazione alla lingua dei segni; il potenziamento del progetto “Un taxi per tutti” per la mobilità dei non vedenti o ipovedenti; l’apertura del Centro autismo in collaborazione con la ASL e le associazioni dei familiari; la definizione della nuova figura del garante per i diritti delle persone private di libertà e per gli operatori del sistema carcerario che si unisce alle due figure di garanti già operanti in città; il potenziamento dei progetti di doposcuola diffusi e dei contributi agli istituti comprensivi per progettualità di pre e post scuola; l’avvio dell’Osservatorio contro la dispersione scolastica in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale; il sostegno ai progetti di supporto socioeducativo per minori con gravi disabilità intellettive in collaborazione con il terzo settore e personale specializzato; l’accordo con l’Università degli Studi di Siena sia per i nuovi spazi alle Logge del Grano che per una nuova governance per il Polo Universitario aretino.

Il 2024, illustra giunta Ghinelli, è stato poi l’anno del definitivo consolidamento della Fondazione Arezzo Comunità che con i sui 77 soci ha dato vita ad uno strumento, unico in Italia, di supporto e promozione riconosciuto ormai da tutta la città ed in partenariato strutturato con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Nel 2024 si sono consolidati, proprio in accordo con Fondazione Cassa di Risparmio, due progetti strategici quali il progetto STIL – Servi territoriali per l’inclusione lavorativa- in collaborazione con ANDEL – Associazione nazionale disabilità e lavoro- e il progetto ‘Mai più soli’ in collaborazione con Croce Rossa Italiana. La Fondazione ha poi curato, in nome e per conto del Comune di Arezzo, la VI Edizione degli Stati Generali della sanità aretina in collaborazione con il Calcit per tramite di un sondaggio che ha preso avvio il primo dicembre, così come il Primo Focus Terza e Quarta Età in collaborazione con il garante per i diritti degli anziani. Tra le attività, si ricordano le partnership con l’Università degli Studi di Siena che hanno visto nascere la prima edizione del Festival della Salute Mentale e il ciclo biennale di incontri internazionali dal titolo: “I futuri dell’educazione” che stanno facendo di Arezzo una città laboratorio sulle migliori pratiche educative sperimentate nel mondo (dalla Danimarca, alla Cina fino agli Stati Uniti d’America). Inoltre è stato dato avvio al Centro Studi sulla formazione come leva di crescita e di coesione sociale. In collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour la Fondazione Arezzo Comunità ha gestito e coordinato le attività del Palazzo di Via Pellicceria, che ad oggi vede la presenza di cinque associazioni aderenti alla Fondazione. Inoltre la Fondazione ha ideato e supportato campagne di comunicazione sociale come quella dedicata al volontariato e quella sui lavori di Via Romana.

Nel 2024 l’Ufficio Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità è stato costantemente impegnato sia in progetti e azioni consolidate che in nuove proposte. Oltre ai progetti di carattere educativo, rivolti prevalentemente al mondo della scuola, è stata rafforzata, attraverso dei bandi, l’alleanza con il privato sociale e impiegata la cultura in tutte le sue declinazioni, narrativa, teatro, musica, per diffondere messaggi positivi per la parità di genere. Lo Sportello per le politiche di integrazione attivato grazie alla collaborazione con l’APS Fraternita dei Laici, è divenuto oramai punto di riferimento per tutti i cittadini stranieri e non che necessitano di un ascolto più dedicato e di una guida alla fruizione dei servizi messi a disposizione dal Comune sul territorio, ma anche di altre pubbliche amministrazioni, scuole in primis. Da gennaio ad oggi sono stati circa 2000 gli accessi, principalmente da parte di utenza non italiana e con specifiche necessità come ad esempio la compilazione delle domande per i bandi comunali. Intensa e continua, in particolare con le scuole, la promozione di iniziative per la diffusione di una cultura contro la violenza di genere. Tra queste il bando “Noi@Voi 2.0“ tramite il quale i ragazzi e le ragazze delle scuole medie del territorio si sono potuti esprimere sulla tematica della violenza di genere presentando opere originali di categoria figurativa, letteraria o multimediale. L’avviso di quest’ultima azione, uscito l’8 marzo, ha concluso il suo percorso il 25 novembre con le premiazioni dei migliori elaborati alla presenza di ben 400 studenti presso il Teatro Petrarca. Vivacissima l’attività svolta dalla Consulta Comunale per la promozione delle Pari Opportunità, che ha interessato tutto il 2024, un grande tavolo di incontro e confronto a cui partecipano rappresentanti degli organi politici e i delegati di 23 associazioni del territorio fortemente coinvolte nella tematica, ognuna con le sue peculiarità e sfaccettature.

Relativamente al personale anche nel corso del 2024 è stata attuata una politica di reclutamento finalizzata a pianificare assunzioni di professionalità necessarie per incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dell’attività dell’Ente. In particolare sono state assunte n.46 unità di personale di cui n.36 a tempo indeterminato e n.10 a tempo determinato. Le figure assunte a tempo indeterminato vanno ad integrare in modo stabile gran parte delle tipologie professionali presenti nell’Ente e sono di seguito dettagliate: 11 funzionari amministrativi; 2 funzionari tecnici; 1 assistente sociale; 4 geometri; 10 agenti PM (per un totale di 93); 1 insegnante; 1 educatore; 2 tecnici attività amministrativa; 4 operai.

E’ proseguita anche nel corso del 2024 una proficua trattativa sindacale, caratterizzata da un costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali che ha consentito di sottoscrivere tempestivamente il contratto decentrato integrativo con la previsione anche per la corrente annualità di progressioni economiche del personale tese a valorizzare la qualità della prestazione lavorativa.

Infine, nell’impegno a tutela del benessere degli animali, nel 2024 è proseguita la stretta collaborazione con il nucleo operativo per il benessere animale istituito in seno alla PM. Nel corso dell’anno in più occasioni il nucleo è intervenuto con le proprie competenze specifiche: da sequestri connessi a specifiche condizioni del proprietario, al controllo di esposti e segnalazioni, alla campagna di controlli sull’utilizzo del guinzaglio e della museruola a seguito degli episodi di aggressione verso altri animali da parte di cani morsicatori. Si segnala l’impegno organizzativo per rendere più efficiente e efficace il monitoraggio delle colonie feline mediante un aggiornamento costante dell’albo comunale che censisce le colonie presenti sul territorio comunale mediante un rapporto diretto con i custodi, al fine di garantire il censimento delle colonie, il controllo del loro stato di salute e la rilevazione delle varie problematiche legate alla gestione da parte dei custodi con particolare attenzione al benessere degli animali.

Lunghissimo l’elenco delle attività dell’assessorato manutenzione, opere pubbliche e mobilità.

L’attività degli uffici nel 2024 è stata particolarmente intensa poiché è stato l’anno d’inizio dei cantieri PNRR per un importo complessivo degli interventi di oltre 35 milioni di euro. Tra i più significativi la nuova scuola media Cesalpino, il nuovo nido Colombo, la ristrutturazione della ex Caserma Piave, la riqualificazione dell’area San Clemente, Piazza Giotto, l’ex caserma Cadorna, la riqualificazione urbana delle aree Gioco del Pallone – lotto 1 e via Fra’ Guittone con il restauro delle mura, l’adeguamento della Biblioteca comunale nonché la realizzazione di numerose piste ciclabili. Inoltre sono stati avviati i cantieri, finanziati direttamente dall’Amministrazione, per la rotatoria di Santa Maria, per il ripristino dell’area parcheggio via XXV Aprile, per i giardini Porcinai e per il nuovo Centro per l’impiego. Ultimati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di via dei Carabinieri e della messa in sicurezza del ponte sul fiume Arno a Buon Riposo.

Accanto alle importanti opere è continuata costantemente l’attività manutentiva sugli edifici comunali con particolare attenzione alle scuole in cui sono stati investiti 900.000 euro. Tra gli interventi più significativi, la sostituzione degli infissi al nido Peter Pan, manutenzione straordinaria alle coperture delle scuole Rodari, Leonardo Bruni, Pio Borri, Pescaiola, la nuova pavimentazione al nido Cesti ed è in corso la manutenzione del tetto al Cas di Giovi.

In tema di efficientamento energetico continua la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione: da terminare la zona del centro storico (per la quale il parere positivo è arrivato nell’estate 2024) ed è terminata l’attività di riqualificazione degli impianti di illuminazione di quasi tutti gli edifici scolastici con sostituzione di corpi illuminanti a led a basso consumo e la sostituzione di alcune centrali termiche.

Nel mese di luglio 2024 è terminato l’adeguamento del sistema di videosorveglianza cittadino che ha previsto la sostituzione di molte telecamere orami con tecnologia obsoleta con impianti di nuova generazione, installazione di nuovi server di registrazione e installazione di ulteriori telecamere di lettura targhe in accordo con le forze dell’ordine. Oggi l’Amministrazione conta su un numero complessivo di 486 telecamere di cui 26 di lettura targhe visualizzabili da tutte le sale operative delle forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza, e in corso la progettazione per l’installazione di ulteriori telecamere.

E’ continuata l’attività di riqualificazione dei resedi scolastici attraverso la sostituzione di giochi, arredi e realizzazione di piccole aree da adibire ad orti didattici su alcuni plessi come le primarie Leonardo Bruni, Pio Borri, Tricca, Cappuccini e le materne Acropoli e Fonterosa.

Sono state inoltre realizzate nuove aiuole e allestite le esistenti con nuove fioriture e arbusti. Particolarmente intensa è stata l’attività degli uffici per la predisposizione degli atti afferenti la nuova gara per la manutenzione del verde in scadenza a breve con particolare attenzione alla redazione di un censimento dettagliato delle aree verdi con restituzione grafica di molti elaborati.

Di particolare rilevanza è stata l’attività degli uffici per quanto riguarda la manutenzione delle strade. Si è conclusa in questo ultimo periodo un’importante riqualificazione del manto stradale di via Calamandrei per un importo complessivo di 1.800.000 euro, un cantiere molto rilevante sia per la tipologia dell’intervento che per le tempistiche di esecuzione compiute per tutto il periodo in orario notturno. E’ in corso la progettazione per la riqualificazione per un importo di 1.000.000 di euro, dei manti stradali di via Anconetana e di via Marco Perennio la cui esecuzione è prevista per il periodo primaverile. Molte altre viabilità del territorio sono state oggetto di riasfaltatura per un importo complessivo di circa 1 milione di euro, tra queste via XXV Aprile, via della Minerva, Montoncello, Viale Mecenate, via Ristoro d’Arezzo, Via Simone Martini, via Della Robbia, Via Salvadori.



Intensa l’attività dell’assessorato alle attività produttive, turismo, grandi eventi e Fiera Antiquaria. Nel 2024 l’Ufficio SUAP e Attività Produttive ha provveduto a redigere 498 atti e una parte consistente dell’attività ordinaria è stata dedicata allo spettacolo viaggiante in considerazione delle continue richieste di aggiornamento delle licenze di esercizio, insieme alla revisione del regolamento specifico sia per una semplificazione amministrativa sia per un adeguamento normativo con attenzione alla tutela degli animali e contro il loro sfruttamento. Nell’ambito della digitalizzazione è proseguito il lavoro di sostituzione della modulistica tradizionale con quella on-line insieme alla digitalizzazione delle pratiche con l’inserimento nel JEnte dei titoli autorizzativi ad oggi fuori procedura. Funzione dell’Ufficio, la gestione del capitolo di entrata relativo al canone unico patrimoniale, che ha prodotto un gettito di oltre 3.200.000 euro e al contempo il capitolo di uscita relativo agli aggi e le spese di riscossione ha ammontato a oltre 500 mila euro.

L’Ufficio politiche culturali-turistiche, oltre alla proficua collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, ha svolto un’intensa attività a seguito dell’obbligo di acquisizione del CIN Codice Identificativo Nazionale, delle strutture ricettive, divenuto esecutivo a partire dal 2 Novembre 2024 in accordo con le disposizioni del Ministero del Turismo, e che interessa un’ampia parte delle 3.902 strutture ricettive della provincia di Arezzo.

Nel 2024, la Fondazione Arezzo Intour ha svolto un ruolo cruciale nel promuovere la cultura e il turismo della città, con una particolare ed approfondita collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo per la organizzazione di “Arezzo La Città di Vasari” e attraverso un’ampia gamma di attività annuali, nelle quali rientra la gestione delle biglietterie dei musei statali di Arezzo che ha rappresentato un impegno chiave, garantendo un accesso efficiente e accogliente ai tesori culturali della città. A complemento di queste attività sono stati attivati due nuovi punti di rivendita, aumentando l’accessibilità e migliorando l’esperienza utente per residenti e turisti. Sul piano dell’incoming cittadino, nell’ultimo quadrimestre 2024 il tasso di occupazione alberghiera ha registrato un incremento di 18 punti percentuali rispetto all’ultimo quadrimestre del ricettivo alberghiero dell’anno precedente, passando dal 62% al 73% di occupazione alberghiera alla data del 3 dicembre. In termini di presenza turistica nell’anno 2024, possiamo stimare per il ricettivo alberghiero dal 1 gennaio un’ulteriore crescita sul 2023 pari al 5%. Questo aumento di visitatori nell’ultimo quadrimestre sottolinea il crescente interesse verso la città, spinto dalle azioni di promozione culturale e artistica intraprese e da iniziative come “Arezzo La città di Vasari” e la consolidata “Città del Natale” che hanno ulteriormente esaltato il richiamo turistico di Arezzo. Circa quest’ultimo evento, il 2024 sta segnando un aumento record di turisti. Ad oggi, il campione benchmark registra un +32% di ospiti nel periodo che coinvolge la manifestazione e il gettito stimato solo di tassa di soggiorno ad essa collegato è di oltre 300 mila euro. Successo, non soltanto nel periodo natalizio, del progetto dei Minibus Turistici che, dopo la fase “sperimentale” concomitante con Arezzo Città del Natale del 2023, si è consolidato nelle strade del centro cittadino durante tutto l’anno.

Per l’assessorato all’urbanistica il 2024 ha segnato il proseguimento degli obiettivi strategici tesi alla trasformazione del volto della città ed al recupero di zone degradate e non valorizzate. Tra questi, il recupero della zona ex scalo merci attraverso una nuova pianificazione dell’area tesa ad una migliore integrazione fra città e natura (nuove aree verdi, recupero verde pubblico area sottostante le mura ed il Bastione di Poggio del Sole, viabilità sostenibile, piste ciclabili, percorso pedonale di 500 metri, aree per il gioco dei bambini), alla coesistenza di funzioni diverse (uffici, attività commerciali, servizi per il tempo libero ed il benessere) con l’obiettivo di una ricucitura delle aree urbane grazie ad una rete di connessioni incentrate sul collegamento ciclopedonale con il parcheggio Baldaccio e con l’area del Pionta. All’interno dell’area così riqualificata il cosiddetto “Terzo Luogo” emerge come elemento caratterizzante; il procedimento è proseguito con un tavolo tecnico svolto il 30 aprile scorso con tutti i soggetti coinvolti (essenzialmente il Comune ed il Gruppo Ferrovie dello Stato) che ha preso visione degli elaborati del Piano Attuativo. Si è proceduto all’approvazione del Piano Attuativo dell’area dell’ex Caserma Cadorna con cui l’Amministrazione comunale ha voluto promuovere la riqualificazione edilizia ed urbanistica dell’area che comprende Piazza Fanfani e gli immobili circostanti. Il piano attuativo dell’area è rivolto a riqualificare lo spazio pubblico prevedendo una nuova piazza e nuove aree verdi finalizzate a garantire una stretta relazione funzionale, percettiva e d’uso tra il nuovo spazio pubblico e le nuove architetture rispetto al tessuto consolidato della città storica, mediante soluzioni che assicurino una permeabilità dell’isolato individuando anche una nuova viabilità che l’attraversa completamente e collega via Garibaldi con via Petrarca. Il piano prevede la divisione del comparto in 9 aree di intervento, da realizzare con stralci funzionali. Altro importante studio, la predisposizione di ipotesi progettuali per una nuova viabilità nella zona nord della città (“anello a nord”) con l’elaborazione di soluzioni alternative sviluppate con massima attenzione alla mitigazione ambientale attraverso soluzioni quali il percorso interrato; nello specifico il progetto si sviluppa in tre ipotesi di tracciato che prendono origine dalla rotatoria in corso di realizzazione da parte del Servizio Progettazione Opere Pubbliche del Comune funzionale al collegamento tra via Buonconte da Montefeltro e via Tarlati (prosecuzione dell’attuale viabilità di accesso al parcheggio Tarlati). Riguardo la riqualificazione e valorizzazione del Parco del Pionta è stato elaborato di un Piano di Recupero sviluppato in collaborazione con i diversi soggetti istituzionali e privati coinvolti (Ausl, Comune, Università, Comitato “Rinascita Pionta”, “Centro Basaglia onlus” ecc.); il Comune ha svolto un ruolo di coordinamento delle diverse istanze, emerse anche attraverso un percorso partecipativo, che sono confluite nel Piano di Recupero e che si sono tradotte in progetti tesi al miglioramento degli accessi, delle attrezzature sportive e delle aree giochi, alla valorizzazione dell’area archeologica, all’allestimento delle aree destinate a spettacoli all’aperto, alla razionalizzazione delle aree destinate ai parcheggi ed alla viabilità interna. Si è proceduto inoltre al recupero del patrimonio esistente e riqualificazione del territorio grazie ad edificazione di qualità in aree già urbanizzate, degradate e/o abbandonate (es. Palazzo ex-Enel, ex Cinema Corso, ex clinica Tanganelli). L’assessorato ha provveduto all’attuazione pratica delle disposizioni introdotte dal nuovo Piano Operativo circa i “crediti edilizi”: da sottolineare come esempio più significativo il caso recente di un vecchio rudere fatiscente posto nei pressi dell’oasi naturalistica di Ponte Buriano il cui proprietario ha potuto demolire l’edificio di circa 3100 mq rigenerando completamente il territorio attraverso la piantumazione di nuovi alberi e la bonifica del terreno, maturando un credito edilizio di circa 3000 mq da utilizzare in un’area già urbanizzata sita in altra parte del territorio e il proseguimento dell’attività tesa alla valorizzazione di aree da tempo dismesse o sottoutilizzate come la Carbonaia o l’Interporto, favorendo l’arrivo nel territorio di nuovi operatori economici o l’attività di soggetti già operanti nel nostro territorio.

Nel 2024 l’Innovazione è passata attraverso l’ulteriore digitalizzazione dei servizi demografici. E’ proseguita infatti l’attività di transizione digitale dei servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale tramite l’adesione ai progetti, finanziati con i fondi PNRR, finalizzati alla creazione di un’unica banca dati nazionale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) accessibile dai cittadini e dagli enti, quest’ultimi abilitati tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Dopo i servizi anagrafe ed elettorale, anche lo stato civile entrerà, grazie al finanziamento ottenuto, nella piattaforma segnando il superamento dell’ultimo ostacolo alla totale digitalizzazione dei servizi demografici con un ulteriore e significativo passo verso la completa dematerializzazione degli archivi di stato civile. Questo consente ai cittadini ed ai liberi professionisti di avere un filo diretto con il Comune, senza necessità di passare allo Sportello, accedendo in modo sicuro, tramite l’identità digitale, al portale ANPR. Sempre con finanziamento PNRR verranno digitalizzate le procedure SUAP e SUE L’obiettivo principale del finanziamento è quello di creare un ecosistema digitale per SUAP e SUE con il vantaggio di procedure amministrative più rapide e con accesso ai servizi e alle informazioni in modo semplice, senza doversi recare fisicamente agli sportelli. Il 2024 ha inoltre visto l’inaugurazione, presso lo Sportello Unico, del servizio “ARpensa Digitale” che rientra nel programma nazionale “Digitale facile”, punto di facilitazione digitale che funge da guida per i cittadini nell’utilizzo autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie offrendo supporto per varie attività come la gestione dell’identità digitale, la navigazione online, il riconoscimento delle fake news, l’uso di servizi bancari, l’App IO, il fascicolo sanitario elettronico e altro ancora. Altra iniziativa importante di alfabetizzazione digitale, il progetto “Digitale al Centro”, serie di incontri nei Centri di Aggregazione Sociale della città in materia di facilitazione digitale e sicurezza informatica che si sono tenuti tra i mesi di marzo e novembre.

Riguardo le politiche abitative, nell’ambito delle competenze del LODE, è stato redatto il nuovo contratto di servizio con Arezzo Casa approvato dall’Assemblea di Lode e che una volta sottoscritto fra le parti decorrerà dal 1° gennaio 2025. Il nuovo contratto di servizio prevede un impegno finanziario di ciascun Comune che contribuirà alla manutenzione dei propri immobili ERP in misura pari al valore del canone annuale dovuto da Arezzo Casa per lo svolgimento del servizio in regime di concessione. Nel 2024 sono stati impegnati 140.000 euro per la manutenzione degli immobili ERP in favore di Arezzo Casa, anticipando così al 2024, la previsione contenuta nel nuovo contratto di servizio. L’Ufficio ha continuato nell’opera di efficientamento dei processi relativi alle varie fasi di gestione dei contratti di locazione di immobili ERP limitatamente alle competenze comunali che ha portato alla drastica riduzione dei tempi di durata dei procedimenti di decadenza e di recupero forzoso degli alloggi. In particolare, ad oggi ha disposto 55 assegnazioni di alloggi, 2 mobilità e 13 decadenze, in stretto rapporto con il soggetto gestore. Sono state poi disposte 8 revoche di provvedimenti di decadenza a seguito di estinzione della morosità da parte degli interessati ovvero a seguito di riclassificazione del debito nell’ambito delle morosità incolpevoli. Con specifico riferimento alle morosità incolpevole di assegnatari ERP, nel 2024 sono stati erogati importi ad Arezzo Casa per 163.000 euro, in relazione a 97 nuclei familiari. Sono stati ulteriormente efficientati i protocolli di verifica dei requisiti di permanenza degli assegnatari e dei requisiti di accesso degli interessati posizionati utilmente in graduatoria, mediante implementazione di controlli massivi online in collaborazione con gli enti pubblici in possesso delle informazioni reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari. E’ stato pubblicato il nuovo bando delle assegnazioni ordinarie, la cui scadenza è prevista per il giorno 24 dicembre 2024 con implementazione di apposita procedura per la compilazione e presentazione, in modalità esclusivamente telematica, delle domande di partecipazione.

Riguardo il bilancio del Comune di Arezzo, le risorse finanziarie e patrimoniali che questo ente ha gestito nel corso del 2024 sono state destinate, oltre al mantenimento dei servizi strutturali e alla copertura dell’effetto inflattivo già avviatosi negli anni precedenti, allo sviluppo complesso e articolato dei vari progetti PNRR che l’ente ha inteso avviare e portare a conclusione. In aggiunta il 2024 ha rappresentato l’anno in cui si sono registrati sforzi di natura finanziaria rivolti ad assorbire una pesante contribuzione alla finanza pubblica (spending review e spending review informatica) per complessivi 482.358 euro. Nonostante ciò si è riusciti, grazie ad una sana e prudente gestione finanziaria, a garantire il livello del finanziamento dei servizi dal punto di vista qualitativo e quantitativo acquisito nel tempo e a poter creare un margine di discrezionalità sulle politiche strategiche che l’amministrazione ha inteso avviare.

La politica tributaria e tariffaria non ha subìto modifiche ad eccezione delle tariffe per l’imposta di soggiorno che sono state incrementate al fine di adeguarle a quelle di realtà simili alla nostra città con l’obiettivo di investire sulle risorse da destinare alla promozione del turismo e da quest’anno alla partecipazione della copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’anno 2024 si è sviluppato su un approccio relazionale con il contribuente basato sul confronto, la collaborazione e la compliance, garantendo adeguati livelli di informazione al fine dell’adempimenti tributari. Si è proceduto con significative azioni volte al recupero dei tributi non pagati e al contrasto e all’intercettazione di fenomeni evasivi. Sono stati infatti emessi a fini IMU 2422 atti di accertamento esecutivi per l’importo complessivo di 5.610.333 euro e per quanto riguarda la Tari sono stati emessi e notificati 124 atti per omessa/infedele dichiarazione per un importo complessivo di 465.014 euro e 8.236 avvisi di accertamento per l’omesso pagamento della TARI 2021 per un importo complessivo pari a 3.560.060 euro.

Inoltre nel corso dell’anno sono stati effettuati importanti operazioni patrimoniali che hanno riguardato la dismissione di immobili come ad esempio Palazzo Carbonati (si concluderanno entro l’anno i processi di vendita/permuta di 7 beni immobili) e l’affidamento in concessione di locali al fine di consentire l’offerta di servizi pubblici di grande importanza (centro prelievi/Usl). Sono in corso le procedure per la costituzione del diritto di superficie a favore dell’AUSL su un terreno di proprietà dell’ente ed è in corso di aggiudicazione il bando per l’assegnazione in diritto di superficie del terreno di proprietà comunale ubicato in via Laschi. Si registra inoltre che è stata effettuata l’estinzione anticipata dei contratti di leasing relativi ai parcheggi multipiano Mecenate e San Donato, un intervento significativo per l’ottimizzazione della gestione finanziaria di Atam, che ha inoltre comportato l’acquisizione da parte dell’ente della piena proprietà dei due immobili.

Per quanto riguarda le Partecipate si è proceduto alla consueta attività di approvazione degli strumenti di programmazione delle società in house e al puntuale monitoraggio delle società presenti nel portafoglio partecipazioni. Non sono state rilevate situazioni di criticità pertanto l’ente si trova a detenere un portafoglio di partecipazione coerente con la propria mission istituzionale e in grado di concorrere alla erogazione di servizi nei confronti della nostra collettività. In prospettiva ci saranno decisioni da assumere in merito alla società Arezzo Fiere e Congressi e alla valutazione dell’ingresso nella Multiutility Toscana.

Circa le infrastrutture strategiche il 2024 ha visto il compimento dei lavori di realizzazione della doppia canna del Baldaccio, con la messa in funzione della nuova viabilità che consente il collegamento tra la zona Pescaiola e la zona Baldaccio migliorando notevolmente il flusso veicolare nel centro cittadino. Per quanto concerne il nuovo snodo viario di via Fiorentina è stata conclusa e collaudata a inizio 2024 la realizzazione della nuova fognatura delle acque nere, un tunnel sotterraneo di 140 mt che ha rimosso quella che era l’interferenza più importante presente nell’incrocio. Sempre nel 2024 è stata realizzata una nuova rete infrastrutturale che va da via Pitagora, attraversa la tangenziale poi l’ex campo scuola per rientrare in via Fiorentina necessaria per lo spostamento dei 9 sottoservizi ancora presenti nell’incrocio. Con l’inizio del nuovo anno si passerà all’ultima fase per la realizzazione dell’importante infrastruttura su via Fiorentina e quindi la realizzazione del sottopasso e della nuova rotatoria.

Politiche ambientali al centro del 2024, anno in cui si è dato un impulso fondamentale alle politiche dell’Amministrazione in materia di mitigazione e adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, andando a mettere in campo alcuni strumenti fondamentali che guideranno le strategie per gli anni a venire. Tra i mesi di marzo e giugno è stato realizzato un percorso partecipativo sui temi del Green City Accord articolato su un totale di 8 incontri, sugli esiti del quale gli uffici stanno lavorando per la definizione del piano di Azione che si prevede di sottoporre al percorso di approvazione nei primi mesi del 2025. Nel 2024 è stato avviato un percorso supportato da consulenze qualificate per la nascita della prima comunità energetica solidale del Comune di Arezzo con una dotazione iniziale di 200kw di pannelli fotovoltaici messi a disposizione da Aisa Impianti per combattere la crescente povertà energetica.

Riguardo la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani il 2024 ha visto proseguire il trend positivo dei dati sulla raccolta differenziata che ha caratterizzato gli ultimi anni. I dati più recenti (ad ottobre 2024) mostrano una percentuale del 62,5% su base mensile e superiore al 60% su base annuale (il 2023 era stato chiuso con una percentuale del 57,37%). Questo grazie anche all’implementazione progressiva delle trasformazioni previste dal Piano di Riorganizzazione dei Servizi. In particolare durante i mesi primaverili ed estivi si è provveduto a introdurre e portare a regime i servizi di ritiro dedicato per le aziende delle zone industriali e contestualmente alla rimozione dei cassonetti che erano oggetto di ripetuti abbandoni e smaltimento abusivo di rifiuti speciali. L’attività, che è stata preceduta da uno screening puntuale di tutte le aziende per progettare servizi personalizzati. Questa attività ha permesso anche di far emergere numerosi casi di evasione\elusione della tassa sui rifiuti.

Circa la tutela dell’ambiente e del territorio il 2024 è stato caratterizzato da una recrudescenza del fenomeno dei grandi abbandoni, ovvero ingenti quantitativi di rifiuti speciali abbandonati deliberatamente nel territorio aperto da ditte che operano nell’illegalità. Tra i casi più importanti si registra l’aggressione al nostro territorio da parte di una organizzazione che gestisce illegalmente rifiuti tessili del pratese. Grazie al lavoro coordinato dell’ufficio ambiente, del nucleo forestale dei carabinieri e di SEI Toscana, gli autori sono stati individuati ed il mezzo utilizzato è stato posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria. Sul tema noto delle problematiche odorigene che da un paio di anni interessano la porzione occidentale del territorio il Comune si è reso disponibile a realizzare una indagine olfattometrica a sostegno delle attività degli organi di controllo, rilevazione che terminerà nella primavera del 2025 e restituirà una mappatura esatta della frequenza del fenomeno sul territorio.

Per ciò che concerne la messa in sicurezza idraulica del nostro territorio nel 2024 si sono conclusi i lavori del I° lotto degli interventi su via Romana mentre sono in corso gli interventi del II° lotto. Sono stati avviati anche i lavori sull’area di Castelsecco necessario per la mitigazione del rischio idraulico del quartiere Giotto. Entrambi gli interventi hanno visto l’Amministrazione impegnarsi per circa 5.000.000 di euro. Nel contempo sono in corso di completamento una serie di interventi gestiti direttamente da Regione Toscana e Consorzio di Bonifica sui principali corsi d’acqua del nostro territorio (Castro, Bicchieraia, Sellina, Valtina ecc..) che una volta terminati garantiranno al nostro territorio una maggiore resilienza nei confronti delle alluvioni.

Particolarmente intensa anche l’attività dell’assessorato sport e politiche giovanili. E’ stato indetto l’annuale bando (80 mila euro di contributi) in favore dei gestori degli impianti sportivi comunali in concessione, con tariffe in leggero aumento per il 2025 ed è stato informatizzato tutto il sistema di gestione degli impianti sportivi comunali, con procedure più snelle e immediate a fronte di investimenti importanti a livello digitale. Sono stati investiti circa 60.000 euro nella realizzazione di aree sportive all’aperto per attività di corpo libero e Calisthenics a Tortaia e Quarata ed è stata finanziata l’area di prossima realizzazione a San Giuliano. Numerose le convenzioni firmate nel corso dell’anno con società e gruppi sportivi per un investimento totale pari a 1.643.558,32 euro di cui 86.000 di contributo comunale. Nuovo record di richieste e di risorse impegnate per il voucher sport, con 1144 voucher finanziati per complessivi 171.600 euro. Il 2024 ha visto una nuova edizione del bando “Sport e Salute”, stabilendo un nuovo successo del Comune di Arezzo che si classifica terzo in Italia con un progetto per la realizzazione di un’area ludico sportiva per bambini e ragazzi da 4 a 14 anni, all’interno del Parco Pertini. I costi dell’intervento ammonteranno a 100mila euro + Iva, finanziati al 75% dal bando. Ampio il sostegno alle realtà sportive e giovanili del territorio: 89 gli eventi patrocinati direttamente dalla Giunta, oltre a 23 patrocinati tramite il bando annuale per le politiche giovanili. 35mila euro i contributi diretti, 45mila quelli originati dal bando per complessivi 80mila euro. Circa 70mila euro i contributi indiretti per utilizzo suolo pubblico, utenze, beni mobili e immobili dell’amministrazione. Il Bando di Capodanno ha previsto un finanziamento di 50mila euro rispetto ai 45mila euro dello scorso anno. Tra gli eventi più importanti sostenuti: i Campionati italiani assoluti della 10 chilometri su strada, Scalata al Castello e Maratonina Città di Arezzo, l’Arretium Cup e Decima Edizione Trofeo Nuzzo, il Trofeo Guidelli, la XX Edizione del Mengo Music Fest, il Malpighi Festival, Le Stelle del Ring, il Toscana Tour, L’Ardita, il Premio Aquila d’Oro, l’intitolazione del Palazzetto San Lorentino a Giorgio Cerbai e del campetto della ripa di Quarata a Lorenzo Cerofolini.

Per le politiche giovanili è stato avviato il nuovo triennio dei centri giovani comunali, la cui gestione origina da un lungo processo partecipato e costruito in consulta comunale dei giovani, insieme alle associazioni e agli studenti: Basement Factory in via Masaccio gestito da Consorzio COOB con i partner Circolo Baobab e Associazione D.O.G. Operatori di Strada, Fuori Centro in largo I Maggio gestito da I Care Arezzo, Semprepositivi e Cooperativa Progetto 5, Malpighi Hub in via Fiorentina gestito da Arezzo che Spacca e Farrago. Oltre 570mila euro di risorse dirette ed indirette verranno investite in tre anni nei tre centri. Il 2024 ha poi visto la vittoria del bando regionale “Talenti in azione” per la concessione di finanziamenti per progetti rivolti a persone giovani (18-34 anni) disoccupate e inattive. Il Comune ha partecipato in qualità di partner al progetto “Are.T.IN.O Arezzo talenti in opera” che Formaimpresa s.r.l. agenzia formativa di Confcommercio Arezzo e Firenze, capofila della partnership. Il progetto rappresenta un’opportunità per l’Amministrazione comunale di sostegno e promozione di azioni di orientamento e formazione rivolte a giovani affinché possano sviluppare percorsi più consapevoli rispetto al proprio futuro, rispondenti alle aspirazioni personali e in sintonia con i bisogni del mercato del lavoro nel territorio aretino.

Inoltre anche per quest’anno rinnovata la collaborazione con gli operatori di strada, presenza fissa in Piazza della Badia e in centro, con particolare attenzione agli eventi cittadini dedicati ai giovani anche fuori dal centro, ai locali notturni e alle settimane del quartierista. Una presenza particolarmente efficace che ha determinato una notevole diminuzione dei disagi legati alla malamovida.