26.2 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Donzelli ad Arezzo per presentare i candidati Fdi del collegio alle regionali

L'onorevole responsabile dell'organizzazione del partito della Meloni ribadirà il sostegno alla candidatura di Tomasi alla presidenza della Regione

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Donzelli ad Arezzo per presentare i candidati Fdi del collegio alle regionali
Donzelli ad Arezzo per presentare i candidati Fdi del collegio alle regionali (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Venerdì (5 settembre) alle 9,30, davanti all’ospedale San Donato di Arezzo, si terrà un incontro pubblico con l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione nazionale di Fratelli d’Italia.

L’appuntamento sarà l’occasione per parlare delle prossime elezioni regionali, ribadire il sostegno convinto alla candidatura di Alessandro Tomasi a presidente della Regione Toscana e presentare la squadra dei candidati di Fratelli d’Italia al consiglio regionale per la provincia di Arezzo: Lorenzo Allegrucci, Giovanna Carlettini, Laura Chieli, Manuela Ferri, Stefania Franceschini, Francesco Lucacci e Gabriele Veneri.

“La presenza ad Arezzo di Giovanni Donzelli – sottolinea la senatrice di Fratelli d’Italia e commissario provinciale Simona Petrucci – è un segnale forte di unità e di radicamento. Davanti all’ospedale San Donato parleremo dei temi che toccano la vita quotidiana dei cittadini, a partire dalla sanità, che in Toscana ha pagato anni di gestione inefficace da parte della sinistra. Con Alessandro Tomasi e con una squadra di candidati di alto profilo, legati al territorio e rappresentativi delle nostre comunità, Fratelli d’Italia vuole restituire efficienza, serietà e responsabilità al governo regionale. Siamo convinti che questa sia l’occasione giusta per cambiare pagina e dare finalmente alla Toscana un governo all’altezza della sua storia e delle sue potenzialità”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
26.2 ° C
26.8 °
23.7 °
53 %
5.7kmh
20 %
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)vigili del fuoco (14)Pisa Sporting Club (12)Serie A (12)Gaza (12)Acf Fiorentina (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati