La civica di Tomasi fa il pieno in Casentino: È Ora terza nel centrodestra ad Arezzo grazie a Vagnoli

BIBBIENA – Fra le tante curiosità del voto regionale ce n’è una che arriva dal Casentino.

È Filippo Vagnoli, giovane sindaco di Bibbiena già al secondo mandato, è stato il candidato “preferito” di È Ora!, la lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi raccogliendo ben 4308 preferenze. Nettamente al primo posto in Casentino (27%), trascinata proprio dal recordman Vagnoli, la lista si attesta al terzo posto nella coalizione di centrodestra solo dopo il partito della premier Meloni e quasi al pari di Forza Italia nel collegio di Arezzo.

“La politica della prossimità e dell’impegno può ancora appassionare. Per una manciata di voti non è arrivato il risultato sperato, ma non ci ho solo provato: ho voluto fare la differenza – fa sapere Vagnoli – I cittadini si sono mossi oltre gli schieramenti, premiando il lavoro fatto con coraggio, serietà e con l’unico obiettivo di servire il bene del Casentino – aggiunge il primo cittadino – Un ringraziamento ad Alessandro Tomasi e ai candidati aretini – conclude Vagnoli –, e un complimento sincero a Eugenio Giani, nella speranza che possa essere davvero e concretamente il presidente di tutti“.