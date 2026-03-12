14.6 C
Dramma sulla Chiantigiana: muore un minore in sella a una moto nello schianto con un’auto

Inutili i soccorsi che si sono precipitati sul posto e l'allerta dell'elisoccorso Pegaso. In ospedale anche il conducente della macchina

L'elisoccorso Pegaso
L'elisoccorso Pegaso in atterraggio (foto Met)
MONTEVARCHI – Un pomeriggio drammatico ha sconvolto la comunità di Montevarchi, dove un tragico incidente stradale ha spezzato una giovanissima vita.

L’allarme alla centrale del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 13 per uno scontro violentissimo tra un’auto e un motociclo avvenuto in via Chiantigiana. La dinamica dell’impatto, apparsa subito gravissima, ha mobilitato un imponente schieramento di soccorsi, tra cui l’automedica del Valdarno, l’ambulanza della Misericordia di Castelfranco e l’elisoccorso Pegaso 1.

Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari, per un minore coinvolto nel sinistro non c’è stato nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso a causa dei traumi riportati nello scontro. Un uomo di 28 anni, anche lui coinvolto nell’incidente, è stato invece stabilizzato e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia per ulteriori accertamenti e cure.

Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del dramma e accertare le responsabilità. Via Chiantigiana è rimasta parzialmente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi.

La notizia della morte del giovanissimo ha immediatamente fatto il giro della città, lasciando un senso di sgomento tra i residenti e in coloro che hanno assistito alle concitate fasi dei soccorsi.

