L’attaccante Camillo Tavernelli firma un biennale per l’Arezzo

AREZZO – L’appetito vien mangiando. E dopo tre vittorie all’inizio della stagione di serie C l’Arezzo inserisce un’altra pedina nella sua rosa.

È stato acquisito a titolo definitivo Camillo Tavernelli dalla Casertana.

Classe 1999, Tavernelli è un calciatore in grado di ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo. Nato a Città di Castello, il nuovo acquisto amaranto proviene da un’ottima stagione in Campania, conclusa con 6 reti in 36 presenze. Nel suo percorso calcistico, spiccano le due stagioni in serie B con la maglia del Cittadella, durante le quali ha collezionato 50 presenze e segnato 4 gol, oltre alle esperienze in serie C con Gubbio, Novara e Triestina. Per il calciatore il contratto èbiennale.

“A Camillo – è il messaggio dell’Ss Arezzo – va il più caloroso benvenuto da parte della Società, con l’auspicio di vivere insieme momenti memorabili”.