Turno infrasettimanale per la serie C: Arezzo e Pianese sulle ali dell’entusiasmo

AREZZO – Neanche il tempo di fiatare e la serie C è già pronta a tornare in campo, peraltro come tutti gli altri campionati professionistici italiani.

Il 29 ottobre ad aprire le danze saranno le due toscane protagoniste di un ottimo avvio di stagione. Per l’Arezzo di Troise, reduce dalla vittoria in rimonta per 2-1 contro la Spal c’è la trasferta a Carpi. Una squadra sì in crisi di risultati ma che comunque rappresenta una sfida insidiosa anche per il suo recente e nobile passato, che ha portato gli emiliani anche nell’olimpo della serie A. Gli amaranto sono forti del loro secondo posto in classifica, agguantato ai danni della Ternana, con la speranza che la capolista Pescara possa perdere qualche colpo nell’arco della stagione. Si gioca alle 20.45 in terra emiliana.

Chi arriva al 12esimo turno in piena euforia e in una inattesa quota playoff è la Pianese di mister Prosperi. La vittoria per 3-1 e il sorpasso al Gubbio ha messo le ali ai bianconeri amiatini. Tocca al tecnico spegnere un po’ gli entusiasmi in vista della sfida alla Spal: “La Spal ha un organico in base al quale potrebbe stare nelle prime posizioni della classifica – dichiara l’allenatore della Pianese. – So benissimo che ci aspetta una partita dello stesso grado di difficoltà di quando abbiamo sfidato l’Entella, il Pescara, il Perugia. Ne sono consapevole io e ne sono consapevoli i ragazzi. Basta scorrere la rosa della Spal per capire quale tipo di avversaria affronteremo. Cercheremo di prepararci al meglio per questa partita”. La gara è in programma alle 18,30.

Il giorno successivo, il 30 ottobre, è chiamata al riscatto una Lucchese che ha interpretato nel peggiore dei modi la gara contro la capolista Pescara in casa. Un ko che ha fatto infuriare il tecnico a fine partita e che ha riscaldato gli animi anche in città. Potrebbe essere quella delle 20,45 di mercoledì 30 ottobre contro l’Entella Chiavari in trasferta una gara da dentro e fuori per il tecnico rossonero Giorgio Gorgone, che alla fine del match del Porta Elisa ha ‘sfidato’ la società sulla sua posizione alla guida della squadra.

Viene da un buon pari, con un gol del ‘solito’ Corona, proprio contro l’Entella, il Pontedera. Ma l’avversaria, alle 20,45 di mercoledì 30 ottobre, è di quelle da prendere più che con le molle. In riva all’Adriatico i granata giocheranno contro il Pescara supercapolista di Baldini. Il pronostico non è certo favorevole alla squadra di Leonardo Menichini. Ma, si sa, il pallone è rotondo…