27.8 C
Firenze
venerdì 29 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Il maltempo lascia strascichi: otto lampioni fuori uso a Empoli

Lunedì (1 giugno) la riparazione da parte dei tecnici incaricati: problemi in viale Buozzi, via Donatello e via Bonistallo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
fulmine
(foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura

EMPOLI – Il maltempo della giornata di ieri (28 maggio) ha provocato limitati e circoscritti danni alla pubblica illuminazione.

Nello specifico, la ditta incaricata della manutenzione ha affermato che a oggi sono rimasti spenti 3 corpi illuminanti su viale Buozzi, 1 su via Donatello e 4 su via Bonistallo.

Gli impianti in generale sono accesi e funzionanti ma rimane il guasto circoscritto. Nella giornata di lunedì (1 giugno) l’azienda conta di ripristinare per intero la funzionalità delle luci notturne.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
27.8 ° C
27.8 °
26.6 °
47 %
2.1kmh
40 %
Ven
25 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
28 °
Mar
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2390)ultimora (1241)Video Adnkronos (377)ImmediaPress (254)lavoro (119)salute (101)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati