Il maltempo lascia strascichi: otto lampioni fuori uso a Empoli

EMPOLI – Il maltempo della giornata di ieri (28 maggio) ha provocato limitati e circoscritti danni alla pubblica illuminazione.

Nello specifico, la ditta incaricata della manutenzione ha affermato che a oggi sono rimasti spenti 3 corpi illuminanti su viale Buozzi, 1 su via Donatello e 4 su via Bonistallo.

Gli impianti in generale sono accesi e funzionanti ma rimane il guasto circoscritto. Nella giornata di lunedì (1 giugno) l’azienda conta di ripristinare per intero la funzionalità delle luci notturne.