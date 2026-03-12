La truffa del falso carabiniere si trasforma in rapina: arrestato un ventenne

EMPOLI – I carabinieri di Empoli, hanno arrestato per l’ipotesi di rapina aggravata e lesioni personali un ventenne.

Nel primo pomeriggio un uomo anziano si è presntato in caserma ad Empoli, riferendo che poco prima era stato contattato da un sedicente maresciallo dei carabinieri che gli aveva riferito che la sua autovettura fosse stata appena utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria di Empoli, motivo per il quale si sarebbe dovuto immediatamente portare in caserma.

È stata inviata immediatamente una pattuglia del Nucleo radiomobile di Empoli all’abitazione dell’anziano, cogliendo in flagranza di reato l’autore mentre tentava di darsi alla fuga con ancora in mano svariati cofanetti, monili in oro e gioielli sottratti alla moglie dell’anziano. Il presunto autore è stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione personale, consentendo di rinvenire l’intera refurtiva, poi restituita all’avente diritto.

Gli accertamenti hanno permsso di appurare che il giovane, dopo essersi qualificato come carabiniere si è introdotto nell’abitazione dove chiedeva di visionare i gioielli, ma questo incalzato dalle domande della signora, ha deciso di spingerla, raccogliendo quanta più roba possibile per darsi alla fuga. La signora ha riportato lesioni alla testa, ed è stata trasportata presso il locale ospedale per le cure del caso.

L’arrestato espletate le formalità di rito è stato condotto al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disponeva la custodia cautelare in carcere.