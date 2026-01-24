Riconosce la macchina rubata e fa intervenire la polizia: denunciati in due

EMPOLI – Nei giorni scorsi, la polizia è intervenuta su segnalazione di un uomo che aveva rintracciato il suo veicolo, rubato nello scorso mese di settembre, con a bordo due soggetti.

Riferendo in tempo reale alla centrale operativa del commissariato di pubblica sicurezza di Empoli gli spostamenti dell’autovettura, un equipaggio del commissariato – postosi all’inseguimento del veicolo segnalato – ha intercettato lo stesso in via Magolo intimando l’alt che veniva disatteso.

Ne è scaturita una rocambolesca fuga durata circa 30 minuti fino a quando, in aperta campagna, in prossimità di una curva, l’autista della vettura ha perso il controllo finendo all’interno di un canale di irrigazione e ribaltandosi nel terrapieno.

I poliziotti hanno a questo punto immediatamente bloccato i due soggetti a bordo del veicolo.

Il 58enne alla guida, già noto alle forze di polizia, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per ricettazione mentre il passeggero, 51enne italiano, è stato denunciato per ricettazione in concorso.