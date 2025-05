Sbalzato dalla moto dopo lo scontro con un’auto finisce in un pozzo a bordo strada e muore

Getting your Trinity Audio player ready...

GAMBASSI TERME – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi (2 maggio) in via Varna a Gambassi Terme. Si sono scontrate, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, una moto e un’auto e il conducente del mezzo a due ruote è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino. Nell’impatto, il conducente della moto è stato sbalzato a distanza ed è finito fuori dalla carreggiata, nella scarpata dentro un canale di scolo ed un pozzo dove convogliano le acque piovane.

I vigili del fuoco giunti sul posto, hanno posizionato una scala per consentire al medico di scendere in sicurezza, ma lo stesso non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Al termine dei rilievi i vigili del fuoco hanno effettuato il recupero del corpo.