Si scontra in bici con un pulmino dell’Empoli: muore a 65 anni

EMPOLI – Un ciclista di 65 anni ha perso la vita questa mattina (23 agosto) a Empoli, in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada che collega Monteboro a Brusciana. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si è scontrato con un pulmino dell’Empoli Fc in circostanze ancora da chiarire.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravissime. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Careggi, a Firenze, dove è deceduto poco dopo l’arrivo per le gravi ferite riportate.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.