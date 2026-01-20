Sicurezza a scuola: 200mila euro dal Pnrr per il Da Vinci di Empoli

EMPOLI – Nuove risorse per l’edilizia scolastica empolese. La Città Metropolitana di Firenze ha ottenuto un finanziamento fondamentale per la sicurezza degli studenti. Si tratta di 200mila euro provenienti dalle ultime risorse del Pnrr. L’investimento sarà destinato interamente all’Istituto superiore statale Leonardo da Vinci.

I fondi arrivano grazie a un bando del Ministero dell’Istruzione dello scorso novembre, mirato agli interventi urgenti. Il progetto approvato prevede il rifacimento completo dei controsoffitti nella sede di via Fabiani. Il cronoprogramma è chiaro: il cantiere aprirà in estate. I lavori verranno eseguiti durante la pausa didattica per non interferire con le lezioni.

Soddisfatta Emma Donnini, consigliera metropolitana con delega all’Edilizia Scolastica. “Miglioriamo concretamente la sicurezza e la qualità degli spazi”, ha commentato. Donnini ha elogiato il lavoro dei tecnici della Metrocittà, capaci di intercettare i fondi conoscendo a fondo le criticità dei singoli istituti.

Plaude all’operazione anche Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli e vicesindaco metropolitano. Il problema era noto da tempo. “Le criticità ai soffitti erano state segnalate più volte anche dagli studenti“, ha ricordato il primo cittadino. Ora arriva una soluzione definitiva. L’obiettivo è tassativo: chiudere i lavori in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico.