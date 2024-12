L’Empoli domina al Bentegodi: è poker al Verona

Getting your Trinity Audio player ready...

Verona – Empoli 1-4HELLAS VERONA (4-2-3-1)

: Montipò, Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric (34’ Ghilardi); Dani Silva (46’ Kastanos), Belahyane; Livramento (46’ Harroui), Suslov (46’ Mosquera), Lazovic; Tengstedt (80’ Sarr). A disposizione: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Sishuba, Ajayi, Cisse, Corradi. Allenatore: Zanetti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vazquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh (82’ Marianucci), Anjorin (70’ Ekong), Pezzella (70’ Henderson); Cacace, Esposito (82’ Solbakken); Pellegri (10’ Colombo). A disposizione: Perisan, Seghetti; Sambia, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Konatè, Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (Scatragli-Moro)

RETI: 16’, 19’ Esposito, 32’ Cacace, 36’ Tengstedt, 41’ Colombo

NOTE: Ammoniti Dani Silva, Ghilardi, Maleh

VERONA – Successo netto e mai in discussione per l’Empoli sul campo del Verona. Con il successo la formazione di D’Aversa si colloca nella parte sinistra della classifica.

Soddisfazioni in casa azzurra. “Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di impensabile all’inizio del campionato – ha dichiarato a fine gara mister D’Aversa –, raramente ho trovato un gruppo così dedito al lavoro. Devo solo fare loro i complimenti, è stata forse la miglior partita da quando alleno. Questa squadra ad oggi ha sbagliato solo parte del primo tempo col Milan, c’è entusiasmo come normale che sia ma non deve trasformarsi in euforia. Serve continuare a spingere sull’acceleratore come stiamo facendo, rimanendo allo stesso tempo con i piedi per terra nonostante la soddisfazione che c’è dopo questa domenica. L’obiettivo è e deve rimanere sempre lo stesso, guai pensare di averlo già raggiunto; adesso concentriamoci sulla prossima gara di venerdì contro il Torino. Pellegri? Stava facendo bene, purtroppo è stato costretto ad uscire. Domani faremo le valutazioni del caso, sperando non sia niente di grave”.

“Sapevamo di venire a giocare in un ambiente caldo – ha aggiunto Sebastiano Esposito – e che non sarebbe stato semplice ma abbiamo fatto una grande partita e conquistato una grande vittoria. Sì per la doppietta sono contento, ho lavorato bene in settimana e penso che questi siano i frutti. Il momento non è magico per me ma per la squadra, stiamo ottenendo dei risultati importanti e dobbiamo continuare a lavorare così perché la strada è ancora lunga: il nostro obiettivo è ancora lontano, dobbiamo fare tanti punti. Oggi abbiamo fatto una grande gara, con sacrifici e qualità”

“Sono contento – ha dichiarato Lorenzo Colombo –, siamo stati bravi a mettere da subito la partita sul giusto binario. Non era facile perché qui l’ambiente spinge molto. Abbiamo reso all’apparenza facile una gara che era difficile ed uno scontro. Il nostro obiettivo non cambia, guardiamo avanti: mettiamo da parte questa gara e pensiamo già alla prossima lavorando per preparare la partita con il Torino”.

“Sappiamo di essere una squadra giovane – ha detto Liberato Cacace – ma oggi abbiamo dimostrato maturità e di essere una grande squadra. Mi trovo bene in questa posizione più avanzata, in generale per l’Empoli segnare quattro gol in una partita è tanta roba. Il mio gol? Devo ringrazia Maleh per la palla che mi ha dato. Ho aspettato quasi tre anni per il primo gol in Serie A, sono contento. Stiamo facendo ottime cose ma dobbiamo continuare a lavorare così come ci dice il mister”