Empoli indenne anche a Bologna: botta e risposta Fabbian-Gyasi in apertura

Bologna – Empoli 1-1BOLOGNA (4-3-3)

: Skorupski; Posch, Lucumi (82’ De Silvestri), Beukema, Miranda; Fabbian (65’ Dallinga), Freuler, Moro (54’ Aebischer); Orsolini (82’ Urbanski), Castro, Karlsson (54’ Odgaard). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia; Holm, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Pobega, Iling-Junior. Allenatore: Italiano.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi (61’ Maleh), Henderson, Pezzella (72’ Cacace); Solbakken (67’ Pellegri), Fazzini (67’ Haas); Colombo (61’ Esposito). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Sazonov, Ekong, Marianucci. Allenatore: Sullo (D’Aversa squalificato)

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli (Vecchi-Rossi)

MARCATORI: 2’ Fabbian, 3’ Gyasi

NOTE: Ammoniti Pezzella, Henderson

BOLOGNA – Empoli e Bologna si dividono la posta ed entrambe, forse, hanno qualcosa da recriminare per il risultato finale che, prima della sosta per la nazionale, conferma gli azzurri imbattuti, con una vittoria e due pareggi, nei primi 270 minuti di stagione.

Dal punto di vista del tabellino succede tutto in tre minuti con il botta e risposta fra Fabbian e Gyasi, poi le occasioni per il raddoppio sono per i felsinei con le conclusioni di Orsolini e Castro anche se l’occasione più ghiotta, fallita, è di Solbakken.

Nella ripresa dopo due occasioni di Orsolini il ‘caso’ è il presunto fallo di Posch su Pellegri che richiede anche la valutazione, negativa, del Var.

Finisce 1-1, ora entrambi gli allenatori hanno tempo per proseguire nella preparazione per il prosieguo del campionato e, nel caso di Italiano, anche per la Champions League.