Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Empoli-Roma, Nicola: “Pronti a dare tutto per un’impresa storica”

Empoli-Roma, tutto esaurito il Castellani per la sfida che per gli azzurri di Davide Nicola vale la permanenza in serie A di scena domenica 26 maggio alle ore 20.45.

Serve solo la vittoria per l’Empoli. Solo tre punti per la certezza di rimanere in serie A.

Ultima giornata di campionato di serie A in cui tutte le sfide salvezza si giocano in contemporanea alle 20.45.

Empoli-Roma è diretta da Davide Massa di Imperia. Alberto Tegoni di Milano e Luigi Rossi di Rovigo gli assistenti. Antonio Rapuano di Rimini il IV ufficiale. Gianluca Aureliano di Bologna il Var e Rosario Abisso di Palermo Avar.

Empoli di Davide Nicola reduce dal pari di Udine sfida la corazzata Roma di De Rossi e dell’ex Tommaso Baldanzi.

Con un Castellani tutto esaurito e tutto azzurro. La società rende noto che le biglietterie resteranno chiuse. Domenica 26 maggio non sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per la sfida.

Daniele De Rossi: “Ovvio che la partita abbia più peso per l’Empoli che per noi, ma vogliamo andare fare una partita seria e cercare di fare i punti per tenere lontana la Lazio”.

Su Baldanzi: “Ha dato grande disponibilità in questa settimana, è pronto ad essere a disposizione della squadra, un minuto come novanta. Poi è anche giusto che io faccia le mie valutazioni, che possono essere tattiche, fisiche e a volte anche psicologiche”.

Davide Nicola: “Sono qui non solo come guida dell’Empoli ovviamente ma come voce di un gruppo di uomini che ha dedicato corpo e anima a questa stagione,

questo ve lo posso assicurare. L’Empoli incarna valori come sacrificio, passione, umiltà, idee, soprattutto idee, e magari come è stato detto non disporremo delle risorse di certe grandi squadre ma ciò che ci contraddistingue è il nostro cuore, la nostra identità che abbiamo sempre mantenuto.

Scenderemo in campo sapendo di non giocare solo per noi stessi, questo è chiaro, ma giocheremo per la nostra città, la nostra gente, e per questa società che merita un profondo rispetto. Ebbene allora io dico facciamolo insieme perché questo è il momento di farlo ancora più insieme, farlo insieme con un unico grande cuore perché sempre e solo insieme che noi possiamo raggiungere ciò che davvero desideriamo e possiamo fare la differenza.

Sarà una sfida durissima, è inutile girarci intorno, lo sappiamo come sappiamo in ogni caso che nulla si ottiene se non al prezzo di un enorme sacrificio e nulla si ottiene facilmente, lo sappiamo benissimo noi dell’Empoli. Ma noi siamo pronti a dare tutto per provare a fare un’impresa che sarebbe davvero storica e quindi chiedo a tutto l’ambiente di accompagnarci. A tutto, di qualsiasi connotazione si parli abbiamo bisogno che tutti facciano la loro parte: noi vogliamo essere gli ambasciatori di un sogno collettivo. È questo che ci preme“.

Empoli Football Club “consiglia vivamente di arrivare al Carlo Castellani – Computer Gross Arena con largo anticipo (l’apertura dei cancelli sarà circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 18.30) per agevolare i controlli di routine ai varchi di ingresso dello stadio e favorire l’accesso degli sportivi all’interno dello stadio.

Per la gara di domenica si invita inoltre i tifosi empolesi, ove possibile, a raggiungere lo stadio a piedi o in bicicletta e di arrivare agli ingressi dello stadio con congruo anticipo”.