Empoli si spaventa poi cala il tris con il Monza ne resta aggrappato alla salvezza

Monza – Empoli 1-3MONZA (3-5-2)

: Pizzignacco; Brorsson, Carboni, Palacios (54’ Caldirola); Birindelli, Zeroli (54’ Mota Carvalho), Bianco (79’ Sensi), Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari (71’ Petagna), Keita (71’ Ciurria). A disposizione: Turati, Mazza; Lekovic, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. Allenatore: Nesta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci (46’ Goglichidze), Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson (46’ Colombo), Pezzella; Fazzini (83’ Ebuehi), Cacace; Esposito (70’ Anjorin). A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; Sambia, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konatè. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO:Marinelli di Tivoli (Colarossi-Vecchi; Collu; Fabbri/Mariani)

RETI: 30’ Birindelli, 49’ Colombo, 51’ Viti, 59’ aut. Pizzignacco

NOTE: Ammioniti Ismajli

MONZA – L’Empoli rimane aggrappato alle speranze salvezza andando a vincere sul campo della già retrocessa Monza.

Una partita che l’Empoli prova a portare dalla sua fin dall’inizio con occasioni di Fazzini, Esposito, Cacace e Marianucci, che trovano la difesa o Pizzignacco presenti. Al primo affondo a passare sono i padroni di casa con Birindelli, imbeccato nel corridoio da Caprari. L’Empoli in svantaggio rischia di affondare e solo Vasquez lo tiene a galla prima della fine del tempo.

Nella ripresa D’Aversa inserisce Colombo e Goglichidze e proprio l’attaccante scuola Milan alla prima occasione fa 1-1 su assist di Fazzini. Una volta sbloccato l’Empoli in dicei minuti cala il tris con Viti e l’autorete di Pizzignacco su cui carambola un tiro sul palo di Gyasi. Una volta in vantaggio l’Empoli mette in cassaforte il risultato.

Gli azzurri si giocheranno la salvezza all’ultima giornata contro il Verona. Una vittoria significherebbe, almeno, spareggio con il Lecce che ha regolato di misura il Torino. Al Venezia, ko contro il Cagliari, serve un miracolo. Il Parma, indenne con la capolista Napoli, resta ancora implicato nella corsa salvezza. Sarà un ultimo turno di bagarre.

“Abbiamo disputato un grande secondo tempo e vinto con merito – ha dichiarato a fine gara mister Roberto D’Aversa – Dopo il successo contro il Parma, ci siamo ripetuti oggi contro il Monza. Ora, come nelle sfide del Grande Slam ci manca il terzo set con il Verona che può portarci a raggiungere una miracolosa salvezza. Questi ragazzi mi stanno dando il 200% quindi sono orgoglioso del gruppo che sto allenando, indipendentemente dal risultato finale. Nel primo tempo la squadra è stata un po’ contratta, poi si è sciolta nel secondo tempo. La reazione è stata importante, i calciatori hanno dimostrato tutta la voglia di portare a casa il risultato e la vittoria. Alcuni ragazzi hanno giocato non al meglio fisicamente, ma questo dimostra il loro spirito di sacrificio e l’attaccamento alla maglia. La differenza, nella ripresa, l’ha fatta la nostra determinazione. Vincere qui non era affatto semplice, ma i miei calciatori sono stati eccezionali. Non era semplice, il Monza non aveva più nulla da chiedere a questo campionato e ha giocato in maniera più spensierata, lo si è visto quando sono passati in vantaggio. Siamo stati bravi a rimanere in partita, a non perdere equilibrio, non innervosirci, per poi portare a casa un risultato pieno. Adesso testa all’ultima partita, lavoreremo duramente in settimana per centrare il nostro obiettivo. Un grande grazie va ai nostri splendidi tifosi”.

“Sono molto contento per il gol – ha dichiarato Mattia Viti, mvp del match –, ma soprattutto per il fatto che siamo riusciti a vincere una partita così importante. Avrebbe potuto segnare anche un altro mio compagno di squadra, contava solamente centrare i tre punti a Monza. Adesso dobbiamo guardare con ottimismo, convinzione e consapevolezza alla prossima partita in casa con il Verona, sarà fondamentale per il nostro obiettivo”.

“Sono nato a cinque minuti da questo stadio – ha aggiunto Lorenzo Colombo –, quando gioco qui spesso faccio bene. Quando sono entrato in campo, volevo dare la carica e ce l’ho fatta, serviva determinazione e rabbia agonistica: a volta anche da solo recrimino di non averne abbastanza. Sono felice di aver aiutato la squadra”.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – ha concluso Emmanuel Gyasi –. Nell’intervallo il mister ci ha detto di stare tranquilli, ci siamo guardati in faccia: nel secondo tempo siamo rientrati in campo con l’atteggiamento giusto ed abbiamo meritato la vittoria. In settimana ai ragazzi più giovani ho detto di stare sereni ma anche di avere la giusta determinazione. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di meritare la Serie A. Adesso pensiamo al Verona, giocheremo davanti al nostro pubblico. Vogliamo ripetere ciò che abbiamo vissuto lo scorso anno. Dopo tutto quello che ci è successo lo meritiamo.