Il 22 febbraio la Firenze – Empoli apre la stagione del ciclismo dilettantistico

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Riparte la stagione del grande ciclismo con la Firenze – Empoli, classica di inizio anno delle due ruote.

È uno degli appuntamenti sportivi più attesi per partecipazione e grande entusiasmo ed un fiore all’occhiello del ciclismo dilettantistico della Toscana, organizzata da Gs Maltinti Lampadari Asd Empoli: 149 chilometri di pedalata, riservata alla categoria Dilettanti Under 23 Elite che si svolgerà sabato 22 febbraio.

La gara ciclistica nazionale interesserà luoghi e vie della città, pertanto saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta.

I provvedimenti temporanei entreranno in vigore il giorno 22 febbraio in via Cherubini, nel tratto compreso tra il civico 99 e il 113, dalle 7 alle 18, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; via Torricelli, nel tratto compreso tra via Volta e via Carraia, dalle 12 alle 17, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara; via Carraia, nel tratto compreso tra viale IV Novembre e via Torricelli, dalle 7 alle 17, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della competizione; piazzetta tra via Bonistallo e via Carraia, in piazzetta dalle 12 alle 7 per montaggio palco, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara, nel tratto compreso fra via Carraia e via Pirandello, dalle 7 alle 17, per montaggio palco, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara e nel tratto compreso tra area Lazzi e via Pirandello, dalle 7 alle 17, lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara.

Le disposizioni proseguono dalle 7 alle 18 del giorno 22 febbraio, in via Fucini, lato destro del tratto compreso tra piazza Toscanini e via Mercadante, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Montanelli, ambo i lati del tratto compreso tra via Senese Romana e via Onofrio di Paolo, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Salaiola, ambo i lati del tratto interno al centro abitato di Monterappoli, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Valdorme Vecchia, ambo i lati del tratto compreso tra via Valdorme Nuova, lato Empoli, e via Maremmana I tratto, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Maremmana I° tratto, ambo i lati del tratto compreso tra via Valdorme Vecchia e via Salaiola, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli; via Bartoloni, ambo i lati del tratto compreso tra via Gian Battista Vico e il viale IV Novembre, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli.

Sono altresì previste altre modifiche alla circolazione veicolare: dalle 12,30 alle 16,30 di sabato 22 febbraio, sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara, come segnalata dai veicoli recanti i pannelli inizio gara e fine gara” nonché l’istituzione della segnaletica di divieto di transito a tutti i veicoli eccetto quelli partecipanti e/o utilizzati dall’organizzazione per lo svolgimento della gara, nelle seguenti postazioni: via Salaiola, all’intersezione con via Sottopoggio per San Giusto, via di Corniola, via dei Cappuccini e via Valdorme Nuova; via Pozzale, all’intersezione con via di Canzano; via Carraia, alle intersezioni con via Galilei, via Marconi, via Bonistallo, via Torricelli, via Pietro e Maria Curie, via Pirandello, via Gian Battista Vico, via Meucci, via Arnolfo di Cambio, via del Terrafino e via di Corniola; via Monteboro; via Arnolfo di Cambio, all’intersezione con il viale Buozzi; viale IV Novembre, all’intersezione con via Bartoloni; via Bartoloni, all’intersezione con via De Sanctis e via Pacinotti; infine, via Valdorme Vecchia, all’intersezione con via Adamello, via Pozzale e via Bixio

Le modifiche adottate non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all’interno dell’area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del codice della strada.