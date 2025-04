L’Empoli sbatte contro il muro del Cagliari: finisce 0-0, fischi alla squadra

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Cagliari 0-0EMPOLI (3-4-2-1

): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia (65’ Ebuehi), Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito (84’ Solbakken), Cacace; Kouamé (70’ Colombo). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Konatè. Allenatore: D’Aversa.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palomino (71’ Zappa), Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati (82’ Deiola); Zortea, Viola (59’ Gaetano), Luvumbo (59’ Coman); Piccoli (82’ Pavoletti). A disposizione: Ciocci, Sherri; Marin, Jankto, Makoumbou, Obert, Mutundawa, Felici. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: La Penna di Roma 1 (Zingarelli-Rossi)

NOTE: Ammoniti Luperto, Palomino, Augello, Pavoletti

EMPOLI – Nello scontro diretto contro il Cagliari l’Empoli non riesce ancora una volta a tornare alla vittoria, che avrebbe consentito il sorpasso sul Lecce e chiude fra i sonori fischi del pubblico che invitano i giocatori a tirare fuori gli attributi.

Una partita bloccata, con il cagliari che ha badato principalmente a non prendere e che con le gare maiuscole di Mina e Adopo c’è riuscito anche senza troppi patemi. L’Empol non ha trovao mai il guizzo e non ha sfruttato le poche occasioni capigtate, soprattutto sulla fasce di competenza di Cacace.

Un punto che sa di brodino e che sicuramente è una panacea per il Cagliari, alla fine seguito al Castellani da un migliaio di tifosi dopo che il Tar ha cancellato il divieto di trasferta.

La reazione del presidente

Amareggiato per i fischi il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi

. “Sono dispiaciuto perché la squadra è stata fischiata – ha dichiarato il presidente Corsi – ed è una cosa anomala per Empoli. Mi dispiace per i giocatori, devo tutelarli e metterli nelle condizioni di dare il meglio. La squadra sta dando tutto ciò che è nelle proprie possibilità, non c’è giocatore che non lo abbia fatto. Veniamo da una serie di gare dove ai punti dovevamo aver vinto ma purtroppo non ci siamo riusciti. Sono amareggiato perché l’ambiente di Empoli dovrebbe essere un’arma in più per accompagnare i nostri ragazzi. Dovremmo accompagnare la squadra col solito entusiasmo, con pazienza ed equilibrio. Affrontiamo avversari che fanno investimenti importanti, noi facciamo il nostro meglio e proveremo a farcela anche quest’anno. L’Empoli è ampiamente in lotta per la salvezza, mi aspetto il recupero di alcuni giocatori e credo che potremmo dire la nostra fino alla fine. La Coppa Italia? Abbiamo raggiunto la semifinale facendo giocare tanti giovani, rendendosi conto durante il percorso del loro valore. Inoltre ci siamo tolti tutti molte soddisfazioni in un’annata non semplice come questa. In molti ci vedono come un modello. E credo che il modello si difenda incoraggiando i ragazzi e con un atteggiamento maturo ed equilibrato da parte di tutti”.

“La volontà era quella di vincere la gara – ha dichiarato a fine gara mister Roberto D’Aversa –. La gara non è bella, in alcune circostanze dovevamo essere più bravi a sfruttarle. Chiaro che abbiamo mosso la classifica, prima c’erano ventiquattro punti a disposizione, ora dobbiamo ragionare sui ventuno. Siamo lì a giocarci ancora l’obiettivo salvezza. I fischi? Noi dobbiamo solo lavorare per farci applaudire. Ho sempre elogiato l’ambiente Empoli, perché ci ha permesso di far crescere i giocatori negli errori e per me questo è fondamentale. Tra le note positive metto la fase difensiva, così come la gara di Sambia e il rientro in campo di Ebuehi. Il percorso è ancora lungo. Dobbiamo curare il dettaglio e guardare avanti”.