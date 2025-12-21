Nasti da tre punti per l’Empoli a Mantova: agganciata quota playoff

Getting your Trinity Audio player ready...

Mantova – Empoli 0-1

MANTOVA: Festa; Castellini, Cella, Bani; Maggioni (88’ Marras), Trimboli, Wieser (66’ Paoletti), Caprini (66’ Fiori); Falletti, Ruocco; Mensah (66’ Mancuso). A disposizione: Botti, Andrenacci; Mulen, Artioli, Fedel, Bragantini, Pittino, Bonfanti. All. Modesto.

EMPOLI: Fulignati; Indragoli, Guarino, Obaretin; Elia (66’ Carboni), Ghion (79’ Konate), Yepes, Moruzzi; Ilie (66’ Ignacchiti), Ceesay (66’ Haas); Pellegri (37’ Nasti). A disposizione: Perisan, Gasparini; Degli Innocenti, Belardinelli, Tosto, Bianchi. All. Dionisi.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Galimberti-Luciani)

RETI: 66’ Nasti

NOTE: Wieser, Guarino, Falletti, Elia, Ruocco, Nasti

MANTOVA – Non basta il cambio di guida tecnica al Mantova per invertire una rotta che si fa sempre più pericolosa. Nel giorno del debutto di Francesco Modesto sulla panchina virgiliana, è l’Empoli di Alessio Dionisi a portarsi a casa l’intera posta in palio, spezzando un digiuno di vittorie che durava da due turni e rilanciandosi in zona play-off. Un 0-1 firmato Marco Nasti che sa di beffa per un Mantova volenteroso ma tradito dagli episodi.

Il Mantova parte con il piglio giusto, spinto dal calore del pubblico di casa. Già all’8′ Mensah ha la palla del vantaggio: una triangolazione fulminea lo libera davanti a Fulignati, ma l’attaccante calcia addosso all’estremo difensore azzurro. Al 29′ la chance più nitida per i biancorossi: cross perfetto di Falletti per Ruocco che, bruciato sul tempo Indragoli, incrocia troppo il destro mandando la sfera fuori di un soffio.

L’Empoli risponde con le fiammate di Elia e la fisicità di Pellegri, ma la gara dei toscani subisce un sussulto al 37′: proprio Pellegri è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio, lasciando il posto a Nasti. Prima del riposo, gli ospiti colpiscono un palo esterno con Ceesay, quasi a voler avvertire i padroni di casa.

Il secondo tempo si apre con ritmi più frammentati e animi che si scaldano: al 63′ Maria Sole Ferrieri Caputi deve ricorrere al giallo per placare un diverbio tra Elia e Ruocco. Al 66′, l’episodio che decide il match. Bani commette un errore imperdonabile perdendo una palla sanguinosa sulla pressione avversaria; Elia ringrazia, s’invola in contropiede e serve un assist al bacio per Nasti, che di sinistro batte Festa con un diagonale preciso.

Il Mantova non ci sta e si riversa in avanti. Modesto tenta il tutto per tutto con un triplo cambio inserendo Mancuso, Fiori e Paoletti. Proprio Mancuso al 78′ va vicinissimo al pari, ma Fulignati compie un vero e proprio miracolo rifugiandosi in angolo. L’ultimo brivido arriva all’83’, quando Ruocco spreca l’ultima opportunità calciando alto di punta da ottima posizione.

Al triplice fischio è festa Empoli, che sale a 23 punti e aggancia il treno playoff e alla prossima, per l’ultima del 2025, se la vedrà con la capolista Frosinone.