Addio a Paolo Sottocorona, il volto della meteorologia italiana

Si è spento a Firenze all’età di 76 anni l'esperto delle previsioni di La7, amato per la sua competenza, eleganza comunicativa e passione

Paolo Sottocorona
FIRENZE – Si è spento ieri (8 ottobre) a Firenze, la sua città natale, Paolo Sottocorona, meteorologo e storico volto televisivo delle previsioni del tempo su La7. Aveva 76 anni.

Nato il 17 dicembre 1947, Sottocorona era entrato nel cuore del pubblico per il suo stile pacato, la competenza scientifica e la capacità di rendere comprensibile a tutti il linguaggio della meteorologia. La sua presenza, discreta ma autorevole, aveva accompagnato per anni i telespettatori del telegiornale e delle trasmissioni di Enrico Mentana, con cui aveva condiviso una lunga collaborazione.

Aveva iniziato la sua carriera nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, per poi dedicarsi alla divulgazione. Con La7 aveva costruito un rapporto di fiducia con il pubblico, trasformando ogni aggiornamento meteo in un piccolo momento di chiarezza e di educazione scientifica.

Colleghi e giornalisti lo ricordano come un professionista rigoroso e appassionato, capace di unire competenza e umanità. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo della comunicazione e della meteorologia italiana.

