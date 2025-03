Anziani morti nelle Rsa di Firenze per un focolaio di gastroenterite, ci sono due indagati

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Morte per intossicazione di tre ospiti delle Rsa in provincia di Firenze, ci sono due indagati.

La procura ha infatti iscritto sul registro degli indagati, per la morte di Giampiero Samuelli, Daria Tanzini e Carla Ferretti, il legale rappresentante di Sereni Orizzonti e il responsabile della Rsa di Montesavano, a Pelago, dove aveva sede il centro cottura che provvedeva alla preparazione dei pasti.

Le due vittime sono morte a seguito di un focolaio di gastroenterite in quattro residenze sanitarie per anziani. Per questo i reati ipotizzati sono adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari, omicidio plurimo colposo e lesioni colpose.

Oltre ai tre deceduti tra i 114 anziani – su un totale di 173 degenti che si sono sentiti male domenica 9 febbraio – altri quattro anziani furono ricoverati in ospedale e poi dimessi. A far partire le indagini, condotte dai carabinieri del Nas di Firenze e ispettori della Asl Toscana centro, è stata la figlia di una delle vittime che ha presentato un esposto.