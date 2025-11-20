9.7 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Avevano a disposizione 1250 panetti di hashish pronti per lo spaccio: coppia arrestata a Firenze

Cronaca
FIRENZE – Avevano a disposizione 125 chilogrammi di hashish: 1250 panetti di droga destinati alle piazze di spaccio del capoluogo toscano: sostanza stupefacente che avrebbe fruttato più di 200mila euro.

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze Oltrarno, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente nel comune di Firenze, hanno arrestato due coniugi, un marocchino classe di 29 anni e un’italiana di 36, per l’ipotesi di reato di detenzione finalizzata allo spaccio in concorso tra loro di un totale di 125 chilogrammi di droga. In particolare i militari avevano notato degli strani movimenti effettuati dalla coppia a bordo della loro autovettura nei pressi di via Pistoiese, e hanno deciso quindi di seguirli, fino a notare l’uomo accedere in una casa per poi uscirne con una busta di medie dimensioni e ripartire subito ad alta velocità.

La coppia è state quindi sottoposta a controllo e, nascosta sotto il sedile del passeggero, era riposta proprio la busta notata poco prima, al cui interno si trovavano due chilogrammi di hashish suddivisi in panetti da un etto l’una. Comprendendo quindi che l’abitazione in cui l’uomo era entrato potesse custodire quasi sicuramente altra droga, i militari hanno proceduto alla perquisizione rinvenendo 27,5 chili di hashish all’interno di un armadio.

L’operazione è proseguita estendendo la perquisizione alla residenza dei due e alle autovetture in loro possesso: due trolley e un borsone da palestra, nascosti nel bagagliaio delle macchine della coppia, celavano ulteriori 95,5 chilogrammi di hashish.

Gli arrestati sono stati condotti, su disposizione pubblico ministero della procura di Firenze, al carcere di Firenze Sollicciano, per il successivo giudizio di convalida di fronte al Gip che ha visto convalidati gli arresti.

 

© Riproduzione riservata

