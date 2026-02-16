11.4 C
Camion salta la carreggiata in A1, chiusa l’autostrada in entrambi i sensi in Valdarno

I vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno e le ambulanze in azione nel tratto di Rignano sull'Arno dalle 8,30 del mattino

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Camion salta la carreggiata in A1, chiusa l'autostrada in entrambi i sensi in Valdarno (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

RIGNANO SULL’ARNO – I vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, sono intervenuti dalle 8,30 circa nel comune di Rignano sull’Arno, sul tratto autostradale A1 al chilometro 311 direzione sud che corrisponde tra i caselli di Firenze Sud – Incisa Reggello, per un incidente stradale dove un mezzo pesante ha invaso le corsie della carreggiata opposta. È stata inviata anche un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest.

I vigili del fuoco insieme al personale sanitario hanno estratto il conducente rimasto bloccato all’interno della cabina di guida del mezzo pesante e una volta stabilizzato è stato trasportato in ospedale.

Sul posto anche personale della Polizia Stradale e di Autostrade per la gestione dell’arrivo dei mezzi di soccorso e per la gestione della viabilità autostradale.

Fortunatamente non ci sono altri veicoli coinvolti. Il traffico è rimasto bloccato fino alle 10 su entrambe le carreggiate.

© Riproduzione riservata

