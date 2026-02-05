10.2 C
Camionista muore a 65 anni nel tamponamento a catena fra tir

Incidente sulla A1 in direzione sud all'1,30 di notte. Inutile il disperato intervento di vigili del fuoco e ambulanze

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Camionista muore a 65 anni nel tamponamento a catena fra tir (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

BAGNO A RIPOLI – Notte di sangue e di un lavoro estenuante per i soccorritori lungo il tratto fiorentino dell’autostrada A1, dove un tragico schianto ha spezzato la vita di un uomo di 65 anni.

L’allarme è scattato intorno all’1,30 di questa notte nel comune di Bagno a Ripoli, precisamente al chilometro 300 in direzione sud, per un violento tamponamento a catena che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti.

Uno scenario drammatico quello che si è parato davanti ai vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, intervenuti massicciamente con una squadra, un polisoccorso e l’autogru. Le operazioni di soccorso si sono rivelate sin da subito estremamente complesse e delicate: i vigili hanno dovuto lavorare a lungo, utilizzando proprio l’autogru per riuscire a distanziare il rimorchio dalla cabina di guida rimasta letteralmente schiacciata tra gli altri due camion.

Una manovra disperata per tentare di liberare dalle lamiere contorte il conducente del veicolo centrale, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Una volta estratto, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 65enne, vittima di un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Per l’intera durata dell’intervento e per permettere i rilievi di rito da parte della polizia stradale, oltre alla rimozione dei pesanti mezzi incidentati, il traffico autostradale è rimasto completamente bloccato, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona.

© Riproduzione riservata

