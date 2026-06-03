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Cammina a piedi sul viadotto dell’Indiano: travolto e ucciso da una moto

Dramma intorno alle 4,30 del mattino: grave anche il conducente delle due ruote. Traffico caos per la chiusura dell'infrastruttura

Cronaca
REDAZIONE
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Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – Una tragedia stradale ha sconvolto l’alba fiorentina di oggi (3 giugno) sul viadotto dell’Indiano, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente. Il terribile impatto si è verificato intorno alle 4,30 in direzione dell’aeroporto, proprio all’altezza della postazione dell’autovelox fisso.

Secondo una prima, parziale ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia municipale di Firenze, una motocicletta che viaggiava lungo la carreggiata ha travolto in pieno un uomo che, per cause ancora del tutto da chiarire, si trovava a piedi sulla carreggiata. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo al pedone, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Anche il conducente delle due ruote è rimasto seriamente ferito: soccorso dai sanitari del 118, il motociclista è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso.

La dinamica esatta del sinistro è tuttora al vaglio della municipale, impegnata nei rilievi planimetrici per stabilire le responsabilità e capire i motivi della presenza dell’uomo a piedi sul viadotto a quell’ora della notte. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, la rimozione del veicolo e i successivi accertamenti di rito, l’arteria stradale è stata parzialmente chiusa al transito e la circolazione in direzione di Peretola è rimasta interrotta a lungo.

Il blocco ha provocato pesantissimi disagi alla viabilità cittadina fin dalle prime ore della mattina, con forti rallentamenti al traffico che hanno paralizzato il Quartiere 4 nella zona dell’Indiano e intasato tutte le direttrici principali verso il ponte alla Vittoria.

© Riproduzione riservata

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