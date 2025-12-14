8.3 C
Firenze
domenica 14 Dicembre 2025
Cane da caccia cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Sul posto è stata inviata una squadra con il supporto del carro Saf inviato dalla sede centrale. Animale recuperato e affidato al proprietario

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cane da caccia cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
MONTASIONE – I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti dalle 16 di oggi (14 dicembre) nel comune di Montaione nella zona impervia nei pressi della provinciale 26 in via Tre Ponti, per il recupero ed il salvataggio di un cane da caccia caduto in un dirupo e impossibilitato a risalire in autonomia.

Sul posto è stata inviata una squadra con il supporto del carro Saf inviato dalla sede centrale.

I vigili del fuoco che hanno provveduto a raggiungere la zona e approntato una manovra con corde che ha permesso la calata di un operatore che ha raggiunto l’animale e dopo averlo imbragato, è stato recuperato e affidato al proprietario. 

L’intervento è durato più di tre ore.

© Riproduzione riservata

