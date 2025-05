Carlo Bartoli presidente nazionale bis Odg: “Per me momento emozionante”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Carlo Bartoli

è stato confermato presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti triennio 2025-2028. Carlo Bartoli, nato a Firenze, dunque presidente nazionale bis, il primo toscano alla guida del Consiglio nazionale, eletto la prima volta nel dicembre 2021 dopo aver guidato l’Ordine dei giornalisti della Toscana.

“È per me un momento emozionante. Nella precedente consiliatura sono stato eletto con 33 voti, questo consenso mi gratifica molto e conferma che il percorso che abbiamo avviato insieme deve proseguire”.

L’elezione si è svolta a Roma durante la seduta di insediamento del Consiglio nazionale eletto le scorse settimane. Bartoli ha ottenuto la maggioranza dei voti con 47 voti su 60 consiglieri, 11 sono state le schede bianche, un voto è andato a Gianluca Amadori e uno a Elena Golino. Nel nuovo Consiglio nazionale sono stati eletti anche i toscani Elisabetta Cosci e Luca Frati.

Giampaolo Marchini, confermato presidente Ordine dei giornalisti della Toscana: “La riconferma di Bartoli è motivo di grande orgoglio per i giornalisti della Toscana e per il nostro consiglio regionale rappresenta una responsabilità in più nell’impegno quotidiano al fianco dei colleghi”

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Desidero rivolgere a Carlo Bartoli le mie più sentite congratulazioni per la conferma alla presidenza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Il consenso largo e convinto espresso dai colleghi è il riconoscimento del prezioso lavoro svolto finora e del percorso di rinnovamento e responsabilità intrapreso sotto la sua guida. In un momento storico in cui la libera informazione è messa troppo spesso sotto pressione il ruolo dell’Ordine e di chi lo guida diventa ancora più centrale per garantire un giornalismo libero, indipendente e plurale, che rappresenta una delle colonne portanti della nostra democrazia. A Carlo Bartoli rivolgo un augurio di buon lavoro, certo che continuerà a essere un punto di riferimento per la categoria e per tutti coloro che credono in un’informazione libera e di qualità”.

Sara Funaro, sindaca di Firenze: “Siamo felici e orgogliosi. La sua storia parla chiaro. Punto di riferimento quando era giornalista al Tirreno, guida sicura come presidente dell’Associazione stampa toscana prima, dell’Ordine regionale e di quello nazionale successivamente, Bartoli ha sempre mostrato grande serietà e straordinaria capacità di interlocuzione su molte questioni fondamentali che coinvolgono il mondo dell’informazione. A Bartoli faccio i migliori auguri di buon lavoro da parte mia personale, della giunta e di tutta la città”.

Con Carlo Bartolo presidente bis, Francesco Caroprese è il nuovo vicepresidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti. Confermati la segretaria generale, Paola Spadari che ha ottenuto 41 voti e il tesoriere Gabriele Dossena con 46 voti.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha nominato anche il nuovo esecutivo. Tra i professionisti votati dal Consiglio nazionale per comporre l’esecutivo sono stati confermati Gianluca Amadori e Andrea Ferro, già nel passato esecutivo, ai quali si aggiunge il neo eletto consigliere Piero Ricci, già presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti della Puglia. Per i pubblicisti sono stati confermati Giuseppe Murru e Cristina Deffeyes.

Revisori dei conti confermati Giancarlo Ghirra, Antonella Monaco e Francesca Piccioli