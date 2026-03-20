Commando di tre uomini travisati assalta la gioielleria del centro commerciale

CALENZANO – Un assalto fulmineo e brutale ha seminato il panico nel primo pomeriggio di oggi, venerdì (20 marzo), all’interno del centro commerciale Il Parco. Una banda composta da tre malviventi con il volto travisato ha fatto irruzione nella gioielleria Sarni Oro, scatenando il caos tra i clienti presenti nella struttura. Impugnando pesanti mazze, i rapinatori hanno infranto con violenza le teche espositive, mandando in frantumi i vetri per afferrare i preziosi contenuti all’interno.

La rapina ha innescato immediatamente i sistemi di sicurezza del negozio: il dispositivo fumogeno si è attivato riempiendo i locali di una fitta coltre bianca, mentre l’allarme risuonava in tutta la galleria commerciale. Le persone che si trovavano nei pressi del punto vendita, spaventate dal fragore dei colpi e dalla nebbia artificiale, si sono riversate all’esterno dell’edificio in preda al timore. Una volta arraffati i monili – il cui valore complessivo resta ancora da quantificare con precisione – i tre sono fuggiti rapidamente verso l’uscita, dove ad attenderli a bordo di un’auto c’era un quarto complice pronto per la fuga.

Si tratta del secondo colpo subito dalla medesima gioielleria in poco più di un mese. All’inizio di febbraio, infatti, il negozio era già stato bersagliato dai ladri che, con una tecnica acrobatica, si erano calati dal soffitto dopo aver rimosso i pannelli di copertura per asportare monili in oro durante la notte. Quella stessa notte era stata colpita anche una gioielleria all’interno del centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio, dove i criminali avevano invece utilizzato un’auto come ariete per sfondare l’ingresso. Le autorità stanno ora indagando per accertare se dietro questa escalation di colpi nel fiorentino possa esserci la mano della stessa organizzazione criminale.