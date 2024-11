Conducente ferma lo scuolabus ed evacua i bambini prima che scoppi l’incendio

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNO A RIPOLI – Nella giornata degli incendi, fra auto e mezzi pesanti, ha preso fuoco il 12 novembre anche uno scuolabus a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Non ci sono, fortunatamente, persone coinvolte anche grazie al tempismo del conducente del mezzo che ha fatto evacuare tutti gli occupanti.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti poco prima delle 16 in Via Bruno Buozzi nel comune fiorentino.

Durante la marcia il veicolo ha iniziato a fare fumo e l’autista ha prontamente fermato il mezzo e insieme al personale accompagnatore ha evacuato i dieci bambini che stava trasportando. Gli alunni sono stati accolti all’interno di una abitazione in attesa dell’arrivo di un altro scuolabus per il proseguimento dell’itinerario di ritorno.

I vigili del fuoco giunti sul posto con due automezzi, hanno effettuato lo spegnimento del mezzo.

Lo scuolabus è, come ricorda il Comune, della società Re Manfredi che gestisce il servizio di trasporto scolastico per conto dell’ente. La strada è stata momentaneamente chiusa per la bonifica e i rilievi. “L’incolumità dei bambini e degli operatori – dice il Comune – è la assoluta priorità. Proprio per questo avvieremo subito i doverosi accertamenti e indagini per comprendere le cause dell’accaduto”.