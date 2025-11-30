Coniugi trovati morti in casa a Firenze: l’ipotesi è omicidio-suicidio

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una scoperta agghiacciante ha scosso la tranquillità del quartiere residenziale di Gavinana, a Firenze. Nel pomeriggio di oggi (30 novembre), due coniugi sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini, con corpi che presentavano ferite compatibili con un’arma da taglio.

Le vittime sono state identificate come Franco Giorgi, 74 anni, noto in città per essere il titolare di un’importante galleria di antiquariato, e la moglie, Gianna Di Nardo, 68 anni.

Le indagini e l’ipotesi dell’omicidio-suicidio

L’allarme

è scattato intorno alle 14,30. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, per i coniugi non c’era ormai più nulla da fare.

Gli investigatori dell’Arma, supportati dalla Sezione investigazioni scientifiche, hanno immediatamente avviato i rilievi nell’appartamento, posto sotto sequestro su disposizione del Pubblico ministero di turno.

Scondo una primissima ricostruzione e sulla base degli elementi finora raccolti a seguito dell’intervento sulla scena del crimine del om di turno, medico legale e personale dei carabinieri di Firenze, il decesso dei due coniugi potrebbe essere compatibile con l’ipotesi di un omicidio/suicidio. Proseguono comunque gli accertamenti finalizzati a valutare ogni altra ipotesi. Le due salme saranno condotte presso la medicina legale di Careggi per gli esami autoptici.

Quartiere sotto choc

La tragedia si è consumata in una palazzina d’epoca in una delle zone più note e generalmente tranquille di Firenze

, a pochi passi da piazza Ferrucci. I Carabinieri stanno procedendo con l’audizione di familiari, amici e vicini di casa per raccogliere ogni testimonianza utile a ricostruire la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato questo drammatico episodio.