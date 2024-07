Contrasto all’immigrazione irregolare: 20 espulsi in due settimane a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Contrasto a furti e immigrazione irregolare, è giro di vite della Questura di Firenze.

Nelle ultime due settimane, la Questura e la Polizia Ferroviaria hanno identificato nel capoluogo toscano oltre 3000 persone e denunciato, tra le vie cittadine, i parchi e gli scali ferroviari fiorentini, 20 cittadini stranieri non in regola con gli obblighi sul soggiorno, la maggior parte già conosciuti alle forze dell’ordine.

Nei loro confronti, proprio su input del Questore della provincia di Firenze, l’Ufficio immigrazione di via della Fortezza ha avviato, a vario titolo e con diverse modalità previste dalla legge, le procedure di espulsione dall’Italia.

Oltre ai consueti accompagnamenti ai Centri per rimpatri della penisola, in alcuni casi specifici è stato comunque emesso quello che tecnicamente viene definito ordine del Questore, ovvero un provvedimento firmato nella città gigliata dal vertice di via Zara che dispone all’interessato di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, termine per la violazione del quale sono naturalmente previste sanzioni penali.

Nel corso dei controlli la Polizia ha recentemente rintracciato anche due ricercati.

Nel parco delle Cascine è stato fermato un cittadino tunisino di 35 anni sul quale pendeva un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura di Firenze, a seguito di una condanna definitiva a 10 anni e mezzo di carcere per un cumulo di pene relative a furti e spaccio di droga.

La polizia ferroviaria di Santa Maria Novella ha invece rintracciato in stazione un 40enne senegalese, finito poi a Sollicciano. L’uomo era ricercato poiché doveva scontare una condanna definitiva a un anno e tre mesi emessa dal tribunale di Firenze per reati contro il patrimonio.