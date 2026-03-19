Detriti sulla FiPiLi, auto danneggiata tra Santa Croce e San Miniato

SANTA CROCE SULL’ARNO – Detriti in superstrada tra Santa Croce e San Miniato nelle prime ore della mattina, subito dopo la riapertura del tratto in direzione Firenze interessato da lavori notturni. Intorno alle 6,30 un automobilista ha segnalato un episodio che ha causato danni alla propria vettura.

Secondo quanto riferito, il conducente stava percorrendo la strada quando si è trovato improvvisamente investito da materiale proveniente da un mezzo pesante che lo precedeva. “Un camion davanti a me ha sollevato o perso una quantità allarmante di detriti, presumo ghiaia o simili – ha spiegato – Oltre a una nube di polvere che mi sono ritrovato sul parabrezza e sul tetto in vetro dell’auto”.

Dopo l’impatto, l’automobilista si è fermato sulla rampa di uscita di San Miniato, dove è rimasto con le quattro frecce attive fino alle 7 circa. Da lì è partito un appello rivolto a chiunque si trovasse nella zona in quel momento e possa aver assistito alla scena o essere in possesso di immagini utili.

Questo si colloca nel contesto della riapertura della tratta dopo gli interventi notturni. Una fase in cui eventuali residui sulla carreggiata possono rappresentare un rischio per la sicurezza, soprattutto nelle prime ore del giorno.

A rendere più complessa la ricostruzione dell’accaduto anche un problema tecnico alla dashcam installata sul veicolo, che non avrebbe registrato correttamente la scena, impedendo di identificare con precisione il mezzo coinvolto.

Al momento non risultano altri veicoli danneggiati né interventi ufficiali segnalati sul posto, ma la richiesta di testimonianze potrebbe aiutare a chiarire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.