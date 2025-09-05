Droga a chili pronta per lo spaccio nell’Oltrarno fiorentino: arrestati in due

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Maxioperazione antidroga dei carabinieri di Firenze.

41 chilogrammi di hashish, 1,7 di marijuana, 150 grammi di cocaina e 650 pasticche di ecstasy. La droga, destinata alla piazza di spaccio del capoluogo toscano, avrebbe fruttato circa 90mila euro.

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze Oltrarno, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente nella zona dell’Isolotto, hanno arrestato due persone, un marocchino ed un italiano, ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio in concorso tra loro di un totale di un gran quantitativo di stupefacenti.

I militari avevano notato degli strani movimenti effettuati da uno dei due a bordo di un motociclo nella zona di viale Nenni e hanno quindi deciso di seguire l’uomo, fino a notarlo prelevare da un’altra persona una busta di medie dimensioni, per poi ripartire subito ad alta velocità.

Il soggetto è stato quindi sottoposto a controllo e, nonostante abbia tentato di fuggire gettando lontano da sé la borsa poco prima presa, è stato subito fermato. All’interno della busta si trovavano 10 chilogrammi di hashish, suddivisi in panette da un etto l’una.

Comprendendo quindi che l’uomo che aveva consegnato poco prima la sostanza fosse quasi sicuramente in possesso di altra droga, i militari hanno proceduto a controllo anche nei suoi confronti, facendo accesso anche alla sua abitazione. Sono stati così rinvenuti altri 31 chili di hashish, 1,7 di marijuana, 150 g di cocaina e 650 pasticche di ecstasy, 3 telefoni cellulari nonché materiale per confezionare le dosi, come macchine per il sottovuoto e buste varie.

Viste tali risultanze, i due sono stati associati al carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione della procura di Firenze.