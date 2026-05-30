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Fermata e arrestata una borseggiatrice: aveva derubato una 74enne che faceva shopping

Il tempestivo intervento di due carabinieri ha consentito di bloccare la donna e recuperare immediatamente la refurtiva

Cronaca
REDAZIONE
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Foto carabinieri
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – I carabinieri della stazione di Firenze Uffizi, durante un servizio di pattuglia appiedata nelle vie del centro, hanno arrestato in flagranza di reato una cittadina bulgara di 39 anni, ritenuta responsabile del reato di furto con destrezza.

La donna, già note alle forze dell’ordine, è stata sorpresa all’interno del negozio Zara in Piazza della Repubblica, mentre asportava il portafoglio dalla borsa di una signora di 74 anni, che stava tranquillamente facendo shopping. I militari hanno notato che la donna, dopo aver inserito la mano all’interno della borsa che la vittima portava a tracolla, aveva sfilato qualcosa e lo aveva nascosto sotto alcuni capi di abbigliamento, prelevati all’interno del negozio stesso, per poi dirigersi velocemente verso l’uscita. Il tempestivo intervento dei due carabinieri ha consentito di bloccare la donna e recuperare immediatamente la refurtiva, riconsegnata alla vittima, che non si era accorta di nulla.

All’esito del rito direttissimo celebrato durante la mattinata odierna, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto ed ha applicato nei confronti della donna la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata

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