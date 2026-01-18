8.6 C
Firenze
lunedì 19 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiamme al centro di smistamento rifiuti di Alia: superlavoro dei vigili del fuoco

L'incendio ha coinvolto il materiale depositato e per irraggiamento l'incendio si è poi propagato alla copertura

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiamme al centro di smistamento rifiuti di Alia (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Fiamme al centro di smistamento dei rifiuti Ecocentro Alia di via San Donnino. 

L’incendio ha coinvolto il materiale depositato e per irraggiamento l’incendio si è poi propagato alla copertura. 

Sul posto hanno operato tre squadre, due autobotti un’autoscala e in supporto anche il uno scarrabile da 14mila litri dal comando di Prato. I vigili del fuoco hanno contenuto e fermato la propagazione dell’incendio sulla copertura. Sono poi iniziate le azioni di spegnimento nel quale sono stati mpiegati i mezzi di movimento terra per smassare il materiale presente. Sul posto anche personale Nbcr. 

In riferimento all’incendio in corso a San Donnino, Plures Alia precisa che “le fiamme hanno interessato un deposito di carta e cartone proveniente dalla raccolta effettuata sul territorio di Firenze. Per la tipologia di materiale coinvolto, si esclude la presenza di emissioni pericolose. L’impianto è stato temporaneamente chiuso a scopo precauzionale per consentire le verifiche tecniche, che proseguiranno nella giornata di domani: allo stato attuale non si evidenziano danni strutturali. Personale Plures Alia è presente sul posto e segue le operazioni in coordinamento con i vigili del fuoco”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.6 ° C
9.2 °
6.7 °
71 %
5.7kmh
0 %
Mar
7 °
Mer
8 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1227)ultimora (1089)Eurofocus (56)demografica (43)sport (39)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati